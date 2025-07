Face aux défis et aux difficultés, Tiani invite les Nigériens à la lecture du Coran

À l’occasion du deuxième anniversaire de la prise du pouvoir par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), le général Abdourahamane Tiani a livré un discours solennel marqué à la fois par une lucidité sur les défis actuels du Niger et un appel à la foi, à l’unité nationale et au travail. Face aux difficultés rencontrées par le pays, le chef de l’État a invité ses compatriotes à intensifier les prières et à participer à des séances de lecture du Saint Coran sur tout le territoire.

Dans son adresse à la Nation, le général Tiani a rappelé les obstacles rencontrés depuis le 26 juillet 2023, date du renversement du régime précédent. Il a dénoncé les actions de ce qu’il qualifie de « système néocolonial réactionnaire », et a évoqué des tentatives de déstabilisation combinant sanctions économiques, campagnes de désinformation, terrorisme et guerre informationnelle.

Pour le chef de la junte, ces manœuvres ont un impact tangible sur la vie quotidienne des Nigériens, car, note t-il, elles provoquent incertitude et division. Il a donc mis en garde contre les effets de ces pressions extérieures, qui détournent parfois l’attention des progrès accomplis, selon lui, sur le chemin de la souveraineté.

« Un chemin difficile mais assumé »

Tiani assume la voie empruntée depuis deux ans comme un choix stratégique, fondé sur la dignité et l’émancipation. Rejetant tout retour aux politiques antérieures qu’il accuse d’avoir perpétué la corruption et la dépendance, il défend un projet de refondation enraciné dans une volonté de rupture. Ce projet, précise-t-il, se déploie selon une feuille de route claire définie dans la Charte de la refondation adoptée en mars 2025 à l’issue des assises nationales de Niamey.

Le chef de la transition au Niger a également souligné les premières avancées de cette refondation telles que l’installation d’institutions de transition comme la Cour d’État, la Cour des comptes ou le Conseil consultatif de la refondation. Ces organes, selon lui, incarnent le socle d’un futur Niger souverain et prospère.

L’appel au travail et à la prière

Saluant les efforts des paysans, entrepreneurs et fonctionnaires impliqués dans le programme de grande irrigation, Tiani s’est félicité de la disponibilité alimentaire actuelle, affirmant que le pays n’a pas connu de période de soudure cette année – une première selon les autorités. Il a également mis en lumière les retombées du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, qui aurait permis plusieurs réalisations concrètes grâce à la mobilisation populaire.

Mais au-delà de l’engagement civique et économique, le président nigérien place aussi son espoir dans la spiritualité. Conscient des tensions et de la fatigue sociale, il a demandé aux Nigériens de se tourner vers Dieu. C’est dans cette logique qu’il a décidé de restreindre les activités commémoratives du deuxième anniversaire du CNSP à des séances de lecture du Coran et des prières collectives, sur l’ensemble du territoire.

« Plus que jamais, nous avons besoin d’Allah », a-t-il conclu dans une exhortation à la population pour l’invocation de la miséricorde divine (rahama) sur le pays et pour l’avènement d’un hivernage généreux ainsi que la réussite pour tous les projets nationaux et individuels.