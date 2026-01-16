Accueil En Brève Etats-Unis: le Mexique réclame des explications après la mort d’un citoyen détenu par l’ICE

Le ministère des Affaires étrangères a indiqué dans un communiqué que le consulat du Mexique à Atlanta a exigé «que les circonstances des faits soient éclaircies» et apporte sa collaboration à l’enquête, ajoutant que, selon le gouvernement mexicain, ce décès aurait eu lieu mercredi; les autorités américaines n’ont pour l’instant fait aucun commentaire. D’après des statistiques officielles, au moins quatre personnes sont décédées alors qu’elles se trouvaient entre les mains de l’ICE depuis le début de 2026, et au moins 30 en 2025, année la plus meurtrière depuis la création de cette police en 2004.