États-Unis: le gouverneur du Minnesota fustige de nouveaux tirs «atroces» d’agents fédéraux

Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, a fermement dénoncé de « nouveaux tirs atroces » perpétrés par des agents fédéraux samedi 24 janvier, alors que la ville de Minneapolis reste en proie à de vives tensions depuis plusieurs semaines. L’alerte de l’élu démocrate intervient environ deux semaines après qu’un agent de la police de l’immigration (ICE) a tué par balle une Américaine de 37 ans dans cette même ville.

Sur le réseau social X, Tim Walz a indiqué : « Je viens juste de parler à la Maison Blanche après de nouveaux tirs atroces par des agents fédéraux ce matin. Le Minnesota en a assez. C’est ignoble ». Cette déclaration traduit l’exaspération d’un exécutif local confronté à des actions fédérales jugées choquantes par une partie importante de l’opinion publique locale.

Les autorités locales n’ont pas, dans la déclaration initiale de Walz relayée sur X, détaillé le nombre de personnes visées ou blessées lors de ces nouveaux tirs, ni précisé l’unité fédérale précisément impliquée au-delà de la référence générale aux « agents fédéraux ». L’événement s’inscrit toutefois dans un climat de contestation et d’interrogations sur la présence et les méthodes de l’ICE à Minneapolis.

Communication avec la Maison Blanche et réactions officielles

En indiquant avoir contacté la Maison Blanche, le gouverneur a souligné la gravité qu’il attribue à ces incidents et la recherche d’une coordination au plus haut niveau fédéral. L’appel relève d’une démarche politique et administrative visant à obtenir des réponses et, le cas échéant, des actions pour faire cesser ce type d’opérations ou pour en préciser les modalités.

La mise en avant de ce contact avec l’administration fédérale vise aussi à attirer l’attention nationale sur la situation dans le Minnesota. Dans son message, Walz a choisi des termes forts — « Le Minnesota en a assez. C’est ignoble » — qui traduisent une condamnation publique et appellent implicitement à des éléments d’explication et de transparence de la part des autorités fédérales concernées.

Contexte des manifestations à Minneapolis

Minneapolis connaît depuis plusieurs semaines des manifestations contre la présence de l’ICE dans la ville, selon les informations communiquées. Ces mobilisations font suite, entre autres, au décès d’une Américaine de 37 ans tuée par un agent de la police de l’immigration il y a environ quinze jours, un événement qui a provoqué une montée des tensions et des protestations locales.

Les manifestations se déroulent dans un contexte où la présence d’agences fédérales sur le terrain soulève des questions de souveraineté locale, de méthodes d’intervention et de responsabilité. La situation reste évolutive et les autorités locales et fédérales sont sous pression pour fournir des éclaircissements sur les circonstances précises des tirs récents et sur les suites qui seront données.