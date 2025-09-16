PAR PAYS
Live logo
Rechercher

Etats-Unis: décès de la légende d’Hollywood, Robert Redford

Célébrité
Par Romaric Déguénon
1 min.de temps de lecture
AccueilPeopleCélébritéEtats-Unis: décès de la légende d'Hollywood, Robert Redford
L'acteur américain Robert Redford
L'acteur américain Robert Redford@getty images
- Publicité-
. .

L’acteur et réalisateur américain Robert Redford est décédé ce mardi à l’âge de 89 ans dans sa résidence de Sundance, dans l’Utah, a annoncé sa publiciste Cindi Berger.

Le cinéma américain perd l’une de ses plus grandes icônes. Robert Redford, acteur, réalisateur et producteur mythique, est mort ce mardi à l’âge de 89 ans dans sa demeure de Sundance, dans l’Utah. Selon plusieurs médias américains, il s’est éteint paisiblement dans son sommeil, entouré des siens.

La nouvelle a été confirmée par sa publiciste de longue date, Cindi Berger. « Il nous manquera énormément », a-t-elle déclaré dans un communiqué, précisant que la famille souhaite préserver son intimité en cette période de deuil.

Né le 18 août 1936 à Santa Monica, en Californie, Charles Robert Redford Jr. a connu la consécration en 1969 avec le rôle qui a marqué sa carrière : celui de Sundance Kid dans le western culte Butch Cassidy and the Sundance Kid, aux côtés de Paul Newman.

- Publicité-

Durant plus de vingt ans, Redford a multiplié les performances inoubliables devant la caméra avant de se consacrer à la réalisation. En 1981, il décroche l’Oscar du meilleur réalisateur pour Des gens comme les autres. Quelques années plus tard, il fonde le Festival du film de Sundance, devenu une référence mondiale pour le cinéma indépendant.

Engagé au-delà des plateaux, Redford s’est également illustré par son militantisme écologique, défendant avec ferveur les paysages et les ressources naturelles de l’Utah, région dont il était profondément attaché.


LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Nigeria

«J’espère que ma fille n’acceptera pas les choses que j’ai acceptées », Annie Idibia après son divorce avec 2Face

Bénin

Décès de Elise Tolah dans un accident de voiture: Molare libéré après deux mois de prison

Côte d'Ivoire

Côte d’Ivoire : Molare libéré provisoirement après 02 mois de détention

Monde

Brésil: le légendaire musicien Hermeto Pascoal s’est éteint à 89 ans

Monde

États-Unis: l’épouse d’Akon demande le divorce après 29 ans de mariage

Nigeria

Bénin: un fan tente d’envahir la scène lors du concert de Naira Marley (vidéo)

Gabon

Gabon: le président Brice Clotaire Oligui Nguema accompagne ses enfants à l’école

Ghana

« Je ne drague jamais, ce sont les femmes qui me courent après », Shatta Bandle

Bénin

AFRIMA 2025: Axel Merryl face aux géants de la musique ouest-africaine

Nigeria

« Évitez les personnes trop religieuses, elles sont stup!des », Omah Lay

VOIR TOUS LES FLASHS