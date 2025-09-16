Etats-Unis: décès de la légende d’Hollywood, Robert Redford

L’acteur et réalisateur américain Robert Redford est décédé ce mardi à l’âge de 89 ans dans sa résidence de Sundance, dans l’Utah, a annoncé sa publiciste Cindi Berger.

Le cinéma américain perd l’une de ses plus grandes icônes. Robert Redford, acteur, réalisateur et producteur mythique, est mort ce mardi à l’âge de 89 ans dans sa demeure de Sundance, dans l’Utah. Selon plusieurs médias américains, il s’est éteint paisiblement dans son sommeil, entouré des siens.

La nouvelle a été confirmée par sa publiciste de longue date, Cindi Berger. « Il nous manquera énormément », a-t-elle déclaré dans un communiqué, précisant que la famille souhaite préserver son intimité en cette période de deuil.

Né le 18 août 1936 à Santa Monica, en Californie, Charles Robert Redford Jr. a connu la consécration en 1969 avec le rôle qui a marqué sa carrière : celui de Sundance Kid dans le western culte Butch Cassidy and the Sundance Kid, aux côtés de Paul Newman.

Durant plus de vingt ans, Redford a multiplié les performances inoubliables devant la caméra avant de se consacrer à la réalisation. En 1981, il décroche l’Oscar du meilleur réalisateur pour Des gens comme les autres. Quelques années plus tard, il fonde le Festival du film de Sundance, devenu une référence mondiale pour le cinéma indépendant.

Engagé au-delà des plateaux, Redford s’est également illustré par son militantisme écologique, défendant avec ferveur les paysages et les ressources naturelles de l’Utah, région dont il était profondément attaché.



