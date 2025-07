Espagne: Yamal visé par une plainte après sa fête d’anniversaire

L’ailier du FC Barcelone, Lamine Yamal, fait l’objet d’une vive polémique en Espagne à la suite de la célébration de ses 18 ans, organisée le 13 juillet dernier.

Lamine Yamal est officiellement majeur. Le prodige espagnol a célébré ses 18 ans ce dimanche, une étape symbolique dans la vie de l’ailier du FC Barcelone. Pour l’occasion, le jeune international a vu les choses en grand, organisant une fête fastueuse.

Mais l’événement fait déjà l’objet d’une vive polémique en Espagne, certains éléments de la soirée suscitant la controverse dans le pays. Selon les informations du quotidien AS, la fête aurait inclus la présence de personnes atteintes de nanisme, engagées à des fins de divertissement.

Cette décision a provoqué l’indignation de l’Association espagnole des personnes atteintes d’achondroplasie et d’autres dysplasies squelettiques, qui a dénoncé une pratique discriminatoire et annoncé son intention d’engager des poursuites judiciaires et médiatiques contre l’international espagnol.

« L’Association condamne fermement l’utilisation de personnes atteintes de nanisme comme éléments de divertissement dans le cadre de la célébration de Lamine Yamal, et engagera des actions légales et publiques », peut-on lire dans un communiqué officiel relayé par AS. À ce jour, ni le joueur ni le FC Barcelone n’ont réagi publiquement à la polémique.

Sur le terrain, Yamal sort pourtant d’une saison éclatante sous le maillot blaugrana. Percutant et décisif, le jeune ailier a grandement contribué au doublé Liga – Coupe du Roi décroché par les hommes de Hansi Flick. Pour la saison à venir, il est pressenti pour hériter du mythique numéro 10, porté jadis par Lionel Messi.