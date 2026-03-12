Eric Zemmour en colère après l’intervention de Patrick Sébastien sur « Des bisounours »

Sarah Knafo intensifie sa course pour la mairie de Paris à moins de deux mois du premier tour prévu le 15 mars 2026, multipliant interviews et prises de parole publiques pour se détacher de la foule de candidats et capitaliser sur le relais médiatique. Candidate déclarée pour succéder à Anne Hidalgo, elle mise sur une stratégie de visibilité toutes plateformes confondues, tandis que son compagnon, l’homme politique Éric Zemmour, marque à son tour sa présence publique pour soutenir sa campagne.

Sur les réseaux sociaux, à la radio et à la télévision, Sarah Knafo présente les axes de son projet municipal et participe à une série de rendez-vous médiatiques destinés à convaincre les électeurs parisiens. Elle s’appuie, selon ses communications, sur le soutien de sa famille ainsi que sur celui d’Éric Zemmour, qui reste l’un des visages les plus connus de l’échiquier politique français en tant que président du parti Reconquête.

Éric Zemmour, qui connaît déjà les rouages des campagnes politiques, avait été relativement discret depuis le lancement de la candidature de Sarah Knafo, avant d’apparaître publiquement le 9 mars lors d’un meeting retransmis sur YouTube, une apparition qualifiée d’important soutien pour la candidate.

Tensions et anciens échanges polémiques entre Éric Zemmour et Patrick Sébastien

Éric Zemmour est régulièrement décrit comme un orateur sans détour ; cette posture n’est pas nouvelle et remonte à ses interventions médiatiques antérieures. Sur le plateau de l’émission On n’est pas couché diffusée sur France 2 en 2010, une confrontation verbale avait eu lieu lors d’un échange impliquant Audrey Pulvar, alors évoquée pour son histoire personnelle avec Arnaud Montebourg. Interrompu par le présentateur Patrick Sébastien, Zemmour avait répondu en rejetant l’idée qu’il devait aborder des « questions d’amour », qualifiant la demande d’« ridicule ».

Patrick Sébastien, lui aussi réputé pour son franc-parler, a fait l’objet d’un portrait critique dans un numéro de Complément d’enquête intitulé Patrick Sébastien : profession provocateur, qui revient sur sa carrière et évoque des épisodes considérés comme problématiques, notamment autour de l’affaire du Cap d’Agde. Lors d’une autre émission animée par Pascal Praud en 2010, Sébastien avait réagi à des affirmations portant sur des comportements privés en rappelant qu’il s’agissait, selon lui, « d’une histoire d’amour ».

Au cours de ces confrontations médiatiques, un spectateur avait repris la parole en lançant « On n’est pas chez les Bisounours ! », phrase à laquelle Patrick Sébastien avait répondu en se défendant de se réduire à cette image sous prétexte qu’il évoquait l’amour. Les débats entre les protagonistes s’étaient ensuite envenimés, chacun maintenant sa position sur la séparation entre propos privés et enjeux politiques.