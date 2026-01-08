Electricité: dette cumuléé de $17,8 millions du Bénin, Niger, Togo envers le Nigéria

La Nigerian Electricity Regulatory Commission a fait état de créances importantes détenues par le Nigeria sur trois pays d’Afrique de l’Ouest au titre de la fourniture d’énergie électrique dans le cadre de contrats bilatéraux transfrontaliers.

D’après le rapport publié par l’autorité de régulation pour le troisième trimestre 2025, le Togo, le Niger et le Bénin affichent une dette cumulée estimée à 17,8 millions de dollars envers le Nigeria, soit l’équivalent d’environ 25 milliards de nairas. Ces montants concernent l’électricité livrée par des producteurs nigérians et acheminée via le réseau national.

Sur la période considérée, les factures émises à l’endroit de ces trois acheteurs internationaux se sont élevées à 18,69 millions de dollars. Les paiements effectivement enregistrés n’ont toutefois atteint que 7,125 millions de dollars, laissant apparaître un impayé de plus de 11,5 millions de dollars à la clôture du trimestre.

À cette situation s’ajoutent des dettes issues de périodes antérieures. Les arriérés précédents totalisaient 14,7 millions de dollars, dont 7,84 millions ont été réglés, maintenant un solde restant dû de 6,23 millions de dollars. Les structures concernées sont la compagnie nationale d’électricité du Togo, la Société béninoise d’énergie électrique et la société nationale d’électricité du Niger.

Au final, le taux de recouvrement des créances liées aux contrats bilatéraux internationaux n’a atteint que 38,09 % au troisième trimestre 2025, illustrant des difficultés persistantes dans le règlement des factures par les clients étrangers. L’électricité concernée est produite par des sociétés nigérianes de production (GenCos) connectées au réseau électrique national et vendue dans le cadre d’accords commerciaux entre États.

À l’inverse, les performances de paiement des clients bilatéraux opérant sur le territoire nigérian apparaissent nettement plus satisfaisantes. Sur un montant total facturé de 3,64 milliards de nairas au cours du trimestre, 3,19 milliards de nairas ont été encaissés, soit un taux de recouvrement supérieur à 87 %. « Les clients bilatéraux nationaux ont payé un montant cumulé de 3,19 milliards de nairas sur les 3,64 milliards de nairas facturés pour des services rendus au troisième trimestre 2025, ce qui correspond à un taux de recouvrement de 87,61 % », précise la Commission nigériane de régulation de l’électricité.