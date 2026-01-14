Élections législatives et communales 2026: la CENA annonce les grandes tendances ce mercredi

Au Bénin, la Commission électorale nationale autonome (CENA) rendra publiques ce mercredi 14 janvier 2026 les grandes tendances issues du double scrutin législatif et communal du 11 janvier. La proclamation définitive des résultats interviendra le lendemain, jeudi 15 janvier, par la Cour constitutionnelle.

Ces premières tendances permettront de situer les partis en lice, notamment l’Union Progressiste le Renouveau, le Bloc Républicain, Force cauris pour un Bénin Émergent, Moele-Bénin et Les Démocrates, quant à leur éligibilité au partage des sièges au Parlement.

L’attribution des sièges repose cette année sur deux mécanismes distincts, en fonction du mode de participation des partis.

Pour les formations engagées dans une coalition préélectorale, le critère déterminant est le seuil national de 10 % des suffrages valablement exprimés. Ce seuil ne s’applique qu’aux partis ayant conclu un accord de coalition avant le scrutin. Ce n’est qu’à ces partis que sera exigée la barre des 10 % au plan national pour être admis au partage des sièges.

En revanche, les partis ayant concouru sans alliance sont soumis à une autre règle, beaucoup plus exigeante. Conformément à l’article 146 nouveau du Code électoral, seules les listes ayant obtenu au moins 20 % des suffrages dans chacune des circonscriptions électorales peuvent prétendre à l’attribution de sièges.

Il ne s’agit donc pas d’un seuil national, mais d’une condition à remplir circonscription par circonscription. C’est dans ce cadre que se situe le parti Les Démocrates, engagé hors coalition.

Autrement dit, un parti non coalisé qui n’atteint pas les 20 % dans une seule circonscription est exclu du partage des sièges, même s’il réalise de bons scores ailleurs.

À l’inverse, dans le cas d’une coalition, un parti peut être éligible si, là où il est faible, son partenaire atteint les 20 %, à condition que ce même parti ait obtenu au moins 10 % des suffrages au niveau national.

Outre ces seuils, le quotient électoral interviendra dans la répartition effective des sièges entre les listes éligibles.

La CENA devrait communiquer ces grandes tendances dans la journée ou dans la nuit de mercredi à jeudi. La Cour constitutionnelle procédera ensuite à la proclamation officielle des résultats, au plus tard le jeudi 15 janvier 2026.