Élections législatives de 2026 au Bénin: les grandes tendances toujours « bloquées » à la CENA

Cinq jours après les élections législatives et communales du 11 janvier 2026, ni les tendances du vote ni les résultats provisoires n’ont été communiqués.

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

La Commission électorale nationale autonome (CENA), chargée de l’organisation des élections, était attendue pour publier dès le mercredi 14 janvier les premières grandes tendances issues des urnes. Cette date, initialement annoncée puis reportée au jeudi 15 janvier, n’a toujours pas été respectée.

Officiellement, l’institution évoque la poursuite des opérations de compilation, de centralisation et de certification des résultats avant leur transmission à la Cour constitutionnelle pour validation. Selon le Code électoral, ce processus doit permettre de dégager rapidement les grandes tendances par circonscription électorale.

De son côté, la Cour constitutionnelle, seule habilitée à proclamer les résultats définitifs des législatives, a assuré qu’elle publierait ces résultats dans un délai de 72 heures après réception des données certifiées par la CENA.

En l’absence de chiffres officiels, la bataille se déplace sur le terrain des accusations.

Dans l’attente des grandes tendances et des résultats transmis par les organes habilités, les états-majors des partis politiques ont engagé une véritable surenchère verbale.

Lors d’un point de presse, le parti de l’opposition, Les Démocrates ont dénoncé de « graves irrégularités » qui, selon eux, auraient entaché le scrutin. Le parti affirme néanmoins avoir levé des sièges dans plusieurs circonscriptions, en dépit de manœuvres visant à l’écarter du jeu politique. Ces déclarations, non étayées par des données officielles à ce stade, s’inscrivent sans doute dans une stratégie de mise en garde de la CENA contre des manœuvres politiques.

Mais la crispation ne se limite pas à l’opposition. Au sein même de la mouvance présidentielle, la méfiance s’installe. Le Bloc Républicain accuse son principal allié de chercher à « manipuler » les résultats des urnes.

Le parti évoque des substitutions de chiffres issues du dépouillement et dénonce ce qu’il présente comme des tentatives de réécriture des scores.

Dans ce climat de suspicion généralisée, le silence prolongé de la CENA devient un facteur de tension supplémentaire. À mesure que la publication des grandes tendances est repoussée, les discours se durcissent, les soupçons se cristallisent et les positions se radicalisent. Vivement la délivrance ce week-end.