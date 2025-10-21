Élection 2025 en Côte d’Ivoire : Ahoua Don Mello rencontre la mission d’observation CEDEAO-UA

Le candidat Ahoua Don Mello a accueilli ce mardi 21 octobre 2025 à son domicile la mission conjointe d’observation électorale de la CEDEAO et de l’Union africaine.

La délégation était conduite par l’ancien Vice-président nigérian, S.E. Professeur Oluyemi Oluleke Osinbajo, et comprenait Baboucar Blaise Jagne, ancien ministre gambien des Affaires étrangères, et Mahamat Saleh Annadif, ancien ministre tchadien des Affaires étrangères.

La mission, composée de 251 observateurs venus de 28 pays africains, suit la campagne électorale, le déroulement du vote et le dépouillement. Elle restera en Côte d’Ivoire jusqu’au 29 octobre. Les experts présents couvrent des domaines variés : administration électorale, genre, gestion des conflits, sécurité, droit constitutionnel et médias.

Au cours de la rencontre, Ahoua Don Mello a exposé sa lecture de la situation politique et du déroulement du processus électoral. Il a invité la mission à appeler les autorités et les acteurs politiques à garantir un climat de paix pendant cette période cruciale.