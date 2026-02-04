El Bayadh, la surprise de la 17e journée de la Ligue 1 algérienne

La 17ᵉ journée de la Ligue 1 Mobilis s’est poursuivie ce 4 février 2026 avec trois rencontres au programme : El Bayadh reçoit le MB Rouissat, l’USM Khenchela accueille l’ASO Chlef et la JS Saoura défie l’ES Sétif.

Après les matchs impliquant le MC Oran, le CS Constantine, l’ES Mostaganem et l’Olympique Akbou, six autres équipes sont entrées en lice pour cette nouvelle journée du championnat algérien.

Au fil des 90 minutes, ces affiches ont offert des gestes décisifs, des retournements et des résultats qui influent déjà sur la hiérarchie du classement.

Temps forts et conséquences au classement

El Bayadh a enchaîné une deuxième victoire consécutive en s’imposant 2-0 face au MB Rouissat. L’ouverture du score est intervenue quasiment sur le premier ballon, Lounas Adjout surprenant la défense adverse dès la première minute. Le break est intervenu en seconde période par Mortada Khir Eddine Keniche, qui a scellé le succès à la 73ᵉ minute. Malgré ces trois points, El Bayadh demeure dernier avec 10 unités, mais montre enfin des signes de régression de sa spirale négative, tandis que le MB Rouissat pointe désormais en 8ᵉ position.

À Khenchela, l’opposition entre l’USM et l’ASO s’est soldée par un nul riche en actions (2-2). Ibrahim Farhi Benhalima avait donné l’avantage à Chlef dès la 10ᵉ minute, puis Hamid Djaouchi a rapidement remis les deux équipes à égalité avant la pause. En seconde période, Edward Ledlum a redonné l’avantage aux visiteurs, mais Hamid Chekal Affari a trouvé la faille à la 63ᵉ pour arracher le partage des points. Ce match maintient l’USM Khenchela à la 11ᵉ place, tandis que l’ASO Chlef reste 13ᵉ.

L’affiche entre la JS Saoura et l’ES Sétif a tenu ses promesses sur le plan de la tension. Après une première période sans but, c’est sur penalty que Boutiche a débloqué la situation à la 76ᵉ minute, offrant la victoire à la formation de Béchar. Ce succès permet à la JS Saoura de remonter jusqu’à la 4ᵉ place, une progression notable de six rangs, alors que l’ES Sétif stagne en 12ᵉ position.