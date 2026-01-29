Égypte lance sa préparation pour les éliminatoires de la CAN U17 de football

La sélection égyptienne des moins de 17 ans a entamé, ce jeudi 29 janvier, un stage de préparation en vue des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN U17), avec un regroupement initial dirigé par le sélectionneur Hussein Abdel Latif et composé d’un premier noyau de 29 joueurs.

Le rassemblement marque le lancement du programme de travail élaboré par le staff technique pour préparer l’équipe aux échéances continentales. Selon la fédération, cet effectif de départ n’est pas définitif : le staff prévoit d’intégrer progressivement 12 joueurs supplémentaires au fil du stage afin d’élargir les options et d’évaluer un plus grand nombre de jeunes talents.

Le staff va centrer sa préparation sur plusieurs axes majeurs, mêlant entraînements techniques, travaux tactiques et séances physiques, tout en cherchant à renforcer la cohésion du groupe avant les rencontres officieuses et les échéances.

Organisation du stage et déroulement prévu

Le sélectionneur Hussein Abdel Latif a convoqué ces premiers éléments issus de divers clubs nationaux pour un premier bloc de travail collectif. L’encadrement technique maintient la flexibilité de la liste afin d’apprécier plusieurs profils et de procéder à des ajustements en fonction des besoins identifiés pendant le stage.

Les activités programmées comprennent des séances spécifiques destinées à améliorer les automatismes collectifs et les repères tactiques, ainsi que des tests physiques destinés à évaluer la condition athlétique des joueurs après la trêve. Le staff entend utiliser cette période de regroupement pour comparer les profils et mesurer l’adaptabilité des joueurs aux principes de jeu souhaités.

Des rencontres amicales figurent au calendrier du stage. Ces matchs auront pour vocation d’offrir des situations de compétition permettant de jauger le rendement individuel et collectif, d’identifier les points à corriger et d’affiner les choix avant les phases éliminatoires.

La convocation initiale de 29 joueurs répond à la volonté de l’encadrement d’avoir une base large de travail, tout en gardant la possibilité d’ajouts ultérieurs. L’intégration programmée de douze éléments supplémentaires doit permettre d’élargir la concurrence au sein du groupe et d’évaluer des options supplémentaires pour la sélection finale en vue des éliminatoires de la CAN U17.

Au cours du stage, le staff procédera à des évaluations continues des performances en entraînement et en match afin d’orienter ses décisions sur la composition du groupe. Les tests et rencontres prévus serviront de référence pour les choix à venir et pour la mise en place des schémas de jeu retenus par le staff technique.