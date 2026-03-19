Égypte : l’Académie Afreximbank ouvre les inscriptions pour son programme phare COTFIA 2026

L’Académie Afreximbank (AFRACAD) a ouvert les inscriptions pour la session 2026 du Certificat de financement du commerce en Afrique (COTFIA), une formation destinée aux professionnels du secteur bancaire et aux acteurs du commerce international, avec une date limite fixée au 31 mai 2026 et des bourses couvrant 50 % des frais de scolarité attribuées aux sept premiers candidats retenus.

Le programme vise à renforcer les capacités techniques et opérationnelles des praticiens du financement du commerce sur le continent afin de répondre aux lacunes identifiées dans la structuration et la mobilisation des financements nécessaires au développement des échanges intra-africains et internationaux. AFRACAD présente COTFIA comme une réponse aux besoins croissants de compétences spécialisées pour accompagner les entreprises et les institutions financières dans un contexte marqué par l’intégration commerciale et la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

Conçu en partenariat avec Factors Chain International, l’Université américaine du Caire (AUC) et Quarter Bank, le cursus adopte un format hybride combinant modules en ligne et sessions en présentiel. La formation comprend cinq modules en ligne animés par un instructeur, un module présentiel sur le campus de l’AUC au Nouveau Caire et un module final asynchrone accessible à distance, permettant une articulation entre apprentissage interactif et mise en pratique.

Un programme primé, révisé et orienté vers la professionnalisation

Selon Stephen Kauma, directeur général des ressources humaines d’Afreximbank, COTFIA s’adresse à une « nouvelle génération » de spécialistes appelés à renforcer la compétitivité des économies africaines sur les marchés mondiaux, en dotant les participants d’outils techniques et de méthodes opérationnelles en financement du commerce. AFRACAD souligne par ailleurs l’accessibilité de la formation grâce aux bourses partielles destinées à faciliter la participation de candidats issus de divers pays du continent.

La qualité pédagogique du programme a été reconnue à l’international : en octobre 2025, COTFIA a reçu le prix d’argent dans la catégorie Développement professionnel lors des EFMD Excellence in Practice Awards, une distinction consacrant des initiatives de formation jugées particulièrement pertinentes et efficaces par des jurys internationaux. Cette reconnaissance s’inscrit dans la trajectoire du certificat, lancé en 2016 sous l’intitulé Certificate of Finance in International Trade (COFIT) puis restructuré en 2021 pour renforcer sa rigueur académique et son adéquation aux enjeux régionaux.

Depuis sa création, le programme a déjà formé plus de 150 professionnels africains, indique AFRACAD, qui met en avant l’impact concret de la formation sur les compétences pratiques des participants. Le contenu pédagogique couvre les pratiques récentes du financement du commerce international et des modules spécifiques sur les stratégies de mise en œuvre liées à la ZLECAf, avec des composantes visant la montée en compétence des banques, des institutions de garantie et des opérateurs économiques