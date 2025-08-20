Drame de Thio: 26 victimes du bus de la STM inhumées à Savè

PAR PAYS
Par Edouard Djogbénou
La tragédie survenue dans la nuit du 16 au 17 août 2025 sur le pont du fleuve Ouémé, à Thio, continue de plonger de nombreuses familles dans le deuil. Selon Le Matinal, vingt-six victimes de l’accident du bus de la compagnie STM ont été inhumées le mardi 19 août à Savè, après leur identification à la morgue de l’hôpital de zone.

L’enterrement s’est déroulé conformément aux rites islamiques. La cérémonie funéraire a réuni plusieurs personnalités nigériennes et béninoises, parmi lesquelles l’ambassadeur du Niger près le Bénin, Chaïbou Kadade, et le président du Haut Conseil des Nigériens, El Hadj Idrissou Garba Amadou dit Idi Saboula, accompagné de membres de son bureau. Des autorités béninoises et plusieurs centaines de Nigériens résidant au Bénin étaient également présents pour rendre un hommage solennel aux disparus.

La prière d’inhumation a été dirigée par l’Imam Idrissou Boukary, président de l’Union Islamique du Bénin, avant l’enterrement au cimetière musulman de Savè. Les corps qui seront identifiés ultérieurement seront également inhumés dans les mêmes conditions.

Dans leurs interventions, l’ambassadeur Chaïbou Kadade, le président Idi Saboula et l’Imam Boukary ont prié pour le repos des âmes et exprimé leur gratitude aux autorités béninoises pour leur soutien constant dans la gestion de cette tragédie.

Le gouvernement béninois, qui a mobilisé d’importants moyens pour repêcher le bus et récupérer les corps, poursuit les recherches. Six passagers demeurent toujours portés disparus.

