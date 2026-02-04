Doublé d’Abdallah Sima avec le RC Lens en Coupe de France

Pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe de France, Abdallah Sima s’est imposé comme l’un des principaux artisans du succès du RC Lens. L’attaquant sénégalais a marqué à deux reprises après la pause, permettant aux Sang et Or de creuser l’écart dans une rencontre pleine de rebondissements.

Le match a basculé dès la reprise : Sima a d’abord concrétisé une opportunité à la 50e minute, puis, après l’égalisation partielle adverse et le but de Bulatovic qui avait ramené le score à 1-3 (52’), il a de nouveau trompé le gardien à la 58e pour porter le score à 1-4.

Ces deux réalisations ont mis en valeur son sens du placement et sa froideur devant le but, qualités qui ont permis à Lens de maîtriser la situation au moment crucial de la partie. Même lorsque l’adversaire est parvenu à réduire l’écart (2-4), la domination lensoise était déjà bien installée.

À la 62e minute, après une prestation remarquée, Sima a quitté la pelouse sous les applaudissements du public pour laisser sa place à la recrue Allan Saint-Maximin. Ce remplacement a symbolisé la performance collective et individuelle du joueur sénégalais au sein du dispositif artésien.

Sur le plan statistique, le natif du Sénégal totalise désormais quatre buts et une passe décisive en treize matchs toutes compétitions confondues. En Coupe de France, il s’affiche déjà avec trois réalisations en seulement deux apparitions sous le maillot lensois, un rendement qui rapproche son équipe d’un ticket pour les quarts de finale.