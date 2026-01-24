Donald Trump menace le Canada de droits de douane à 100% si accord commercial avec la Chine

Donald Trump a menacé le Canada d’imposer des «droits de douane à 100%» si Ottawa concluait un accord commercial avec la Chine. Cette formulation, mise en avant par l’ancien président et candidat républicain, marque une intensification de son discours sur la protection des intérêts commerciaux américains face à l’expansion des relations économiques entre alliés et la Chine.

La menace vise directement l’éventualité d’un partenariat économique renforcé entre le Canada et Pékin. Un prélèvement douanier de l’ordre de 100% signifierait que la valeur à l’importation des marchandises concernées serait doublée par l’ajout du droit de douane, une mesure qui aurait un impact immédiat sur les prix à l’importation et sur les flux commerciaux bilatéraux.

Au-delà de la portée symbolique de l’avertissement, cette déclaration relance les interrogations sur les mécanismes institutionnels et politiques qui entourent la mise en œuvre de mesures tarifaires aux États-Unis, ainsi que sur les conséquences pour les chaînes d’approvisionnement intégrées entre les deux pays.

Effets potentiels sur le commerce et les secteurs exposés

Un droit de douane de 100% rendrait plus coûteux l’ensemble des produits importés visés par la mesure, en augmentant directement le prix de vente des biens importés sur le marché américain. Les secteurs les plus exposés seraient ceux qui dépendent fortement des échanges transfrontaliers entre le Canada et les États-Unis, notamment l’automobile, l’agroalimentaire, les produits forestiers et certains segments de l’industrie manufacturière.

Les entreprises intégrées sur les deux rives de la frontière pourraient voir leur compétitivité affectée en raison de l’augmentation des coûts d’approvisionnement. Les consommateurs américains seraient susceptibles de subir, à terme, une hausse des prix sur des produits auparavant peu taxés à l’entrée sur le territoire américain.

Contexte politique et antécédents commerciaux

La prise de position relayée par Donald Trump s’inscrit dans un cadre plus large de tensions commerciales internationales et dans la continuité d’une politique protectionniste qu’il a déjà promue lors de son précédent mandat. Sous son administration, les États-Unis avaient déjà recours à des droits de douane et à d’autres instruments de politique commerciale pour modifier l’équilibre des échanges, notamment avec la Chine.

Ce type de déclaration intervient également dans un contexte où les relations économiques entre alliés sont scrutées à l’aune de la concurrence stratégique avec la Chine. Les échanges entre le Canada et les États-Unis restent importants et structurants pour les économies des deux pays, et toute annonce relative à l’imposition de droits de douane élevés réactive des débats sur les outils légaux et politiques disponibles pour protéger ou inciter certaines orientations commerciales.