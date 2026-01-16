Donald Trump annonce la formation du Conseil de paix pour Gaza
Le 15 janvier 2026, Donald Trump a annoncé que le Conseil de la paix pour Gaza avait été constitué et que la liste des membres — qu’il présidera — sera dévoilée prochainement. «J’ai le grand honneur d’annoncer que le Conseil de la paix a été formé. La liste des membres du Conseil sera bientôt dévoilée», a écrit le président américain sur sa plateforme Truth Social. Inscrit dans la deuxième phase du plan de paix pour Gaza, ce conseil aura pour mission de superviser un comité palestinien de technocrates, temporaire et apolitique.
1 min de lecture
