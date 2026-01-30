Diplomatie : la Côte d’Ivoire réagit aux déclarations des autorités du Niger

Le gouvernement ivoirien a réagi officiellement aux accusations portées par les autorités nigériennes contre le président Alassane Ouattara. Dans un communiqué publié ce vendredi 30 janvier 2026, le Ministère d’État, Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a annoncé la convocation de l’Ambassadeur du Niger en Côte d’Ivoire.

La rencontre s’est tenue au Cabinet de la ministre d’État chargée des Affaires étrangères, Nialé Kaba, à la suite de propos jugés « graves et inacceptables » tenus par de hautes autorités nigériennes, notamment le général Abdourahamane Tiani, à l’encontre du chef de l’État ivoirien.

Selon le communiqué, le gouvernement ivoirien a exprimé sa vive indignation et condamné avec fermeté ces déclarations, qu’il estime contraires aux principes et usages diplomatiques. Abidjan considère également que ces propos portent atteinte à l’honneur et à la dignité du président Alassane Ouattara ainsi qu’à celle du peuple ivoirien.

Tout en réaffirmant son attachement aux valeurs de dialogue, de paix et de bon voisinage, la Côte d’Ivoire rappelle sa volonté de préserver des relations fraternelles avec les pays de la sous-région. Elle précise toutefois ne pas pouvoir tolérer des actes susceptibles de détériorer les relations bilatérales ni l’atteinte à ses institutions.

Dans ce cadre, une note de protestation officielle a été remise à l’Ambassadeur du Niger pour transmission aux autorités de Niamey. Le gouvernement ivoirien indique enfin rester attentif à l’évolution de la situation et se réserve le droit de prendre les mesures appropriées en fonction des développements à venir.