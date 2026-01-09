Diplomatie : Emmanuel Macron réaffirme le partenariat stratégique entre la France et l’Afrique

Le président français Emmanuel Macron a réitéré jeudi 8 janvier 2026 la priorité stratégique accordée à l’Afrique, à l’occasion de sa rencontre avec les ambassadeurs français.

La suite après la publicité

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Évoquant un « changement complet de paradigme » depuis son discours de Ouagadougou, il a insisté sur un partenariat « d’égal à égal », marqué par la révision de la présence militaire française et par le développement de coopérations adaptées aux besoins des États africains et de leurs jeunes populations.

Emmanuel Macron a présenté une approche renouvelée, centrée sur l’entrepreneuriat, la jeunesse, les industries culturelles et créatives, le sport, ainsi qu’un agenda mémoriel et culturel « inédit ». Il a également appelé à une mobilisation renforcée des diasporas africaines.

Cette stratégie culminera lors du sommet de Nairobi en mai 2026, qui réunira notamment le Premier ministre indien Narendra Modi et le chancelier allemand Friedrich Merz, symbole selon le président « de la révolution de l’approche française » sur le continent.

Toutefois, Emmanuel Macron a exprimé sa préoccupation face au désengagement progressif de nombreux acteurs économiques français, en particulier dans les secteurs bancaire et financier. Il a dénoncé une « pusillanimité » qu’il juge incompréhensible et encouragé l’implantation de PME, ETI et startups françaises prêtes à s’inscrire dans des partenariats respectueux et durables.

« L’Afrique est une priorité en 2026 pour nos intérêts, notre influence et notre crédibilité », a conclu le chef de l’État, en demandant aux ambassadeurs de relayer ce message dans tout le réseau diplomatique.