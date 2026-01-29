Deux ministres inspectent les préparatifs du régime d’assurance maladie universelle

À quatre jours du démarrage officiel des prestations du régime d’assurance-maladie universelle (RAMU), les ministres Mathias Traoré, chargé des Serviteurs du Peuple, et Robert Lucien Kargougou, ministre de la Santé, ont effectué une tournée d’inspection à Ouagadougou mercredi 28 janvier 2026 pour vérifier la préparation opérationnelle avant le lancement prévu le 1er février 2026. Sur le terrain, visites et échanges avec les équipes sanitaires et la Caisse nationale de l’assurance maladie universelle (CNAMU) ont permis de mesurer l’état d’avancement des outils et des procédures.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

La première étape de la mission a conduit la délégation au district sanitaire de Nongremasson, où une session de formation destinée aux agents locaux était en cours sous la coordination du médecin-chef de district, Dr Djenkanaba Koné. L’objectif principal de cette formation consiste à expliciter le panier de soins couverts par le RAMU, à préciser les prestations exclues et celles soumises à des accords préalables, ainsi qu’à familiariser le personnel avec les outils de gestion qui accompagneront le dispositif.

Dr Koné a rappelé que l’introduction de nouvelles orientations dans la politique sanitaire suscite des interrogations initiales, faisant référence aux réactions observées lors de l’instauration de la gratuité des soins pour les femmes enceintes et les enfants de moins de cinq ans en 2016. Selon lui, l’expérience acquise depuis cette réforme doit faciliter l’appropriation progressive du RAMU par les acteurs locaux et les populations.

Contrôles à la CNAMU et cadence de production des cartes

La visite s’est poursuivie au siège de la CNAMU, où les ministres ont rencontré le personnel et inspecté l’unité de production des cartes ainsi que la salle de tri. Les responsables de l’institution ont présenté le dispositif logistique conçu pour l’émission et la distribution des cartes d’assurés, indicateur clé pour l’accès aux prestations. Mathias Traoré a déclaré avoir constaté la mise en place des dispositions nécessaires pour un démarrage à la date annoncée.

Lors de cette étape, il a été indiqué que la CNAMU dispose d’une capacité minimale de production journalière de 3 000 cartes. Ce rythme, selon les autorités, doit permettre de fournir rapidement les documents aux personnes inscrites dans la phase pilote — évaluée à environ 31 000 bénéficiaires — et de garantir ainsi la prise en charge effective des prestations dès le 1er février.

Les autorités ont rappelé que la phase pilote concernera en priorité les fonctionnaires rémunérés sur la solde nationale et les populations des régions du Guiriko et du Kadiogo. Elles ont précisé que, selon le calendrier annoncé, l’extension des prestations à l’ensemble des personnes immatriculées est programmée à partir de juillet, suivie par l’élargissement progressif à l’ensemble des salariés puis à l’intégration de ceux qui ne sont pas encore immatriculés par eux-mêmes