Derniers adieux à Razack Omotoyossi: le « Taureau de Pobè » repose désormais à Lagos

Le monde du football béninois a perdu l’une de ses légendes. Razack Omotoyossi, ancien buteur vedette de la sélection nationale, a été conduit à sa dernière demeure le jeudi 21 août 2025, à Lagos au Nigéria.

Celui que les supporters surnommaient affectueusement le « Taureau de Pobè » s’est éteint le mardi 19 août 2025, à l’âge de 39 ans, dans des circonstances douloureuses.

Icône du football béninois, Omotoyossi restera dans l’histoire comme l’auteur du premier but du Bénin en Coupe du monde junior en 2005. En sélection A, il a porté haut les couleurs nationales, disputant deux Coupes d’Afrique des Nations (CAN 2008 au Ghana et CAN 2010 en Angola). Avec 21 buts en 47 sélections, il demeure l’un des meilleurs buteurs de l’histoire des Écureuils du Bénin.

Mais derrière cette carrière marquée par des exploits, la fin de vie de l’attaquant fut marquée par une série d’épreuves : perte récente de sa sœur, incendie dévastateur de sa maison début juillet 2025, et appels à l’aide restés sans réponse. Autant d’épreuves qui ont précédé un départ tragique, vécu dans une indifférence qui attriste profondément ses compatriotes.

La Fédération béninoise de football (FBF), dans un communiqué, a salué la mémoire de l’ancien international et présenté ses condoléances à la famille éplorée, invitant les acteurs du football à « une pieuse pensée en souvenir de l’illustre disparu ». Plusieurs de ses anciens coéquipiers, dont Michael Poté et Ouzérou, ont exprimé leur tristesse et rendu hommage à celui que les supporters appelaient aussi « Omogoal ».

Razack Omotoyossi laisse derrière lui l’image d’un joueur combatif, généreux sur le terrain et adulé par les foules, mais aussi la leçon amère d’un destin marqué par les épreuves et la solitude.