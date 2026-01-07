Delcy Rodríguez rejette les affirmations de Trump: “Aucun agent extérieur ne dirige le Venezuela”

La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodríguez, a fermement rejeté les déclarations du président américain Donald Trump, affirmant que personne d’autre que les autorités vénézuéliennes ne gouverne son pays.

La suite après la publicité

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Ces propos ont été tenus mardi lors d’une intervention à la télévision nationale, quelques jours après une opération militaire américaine à Caracas qui a conduit à l’arrestation de l’ancien chef de l’État, Nicolás Maduro.



Face à des commentaires de Donald Trump selon lesquels les États-Unis seraient désormais « aux commandes » de la situation vénézuélienne, Rodríguez a souligné que le gouvernement issu des institutions du pays reste seul à exercer l’autorité sur le territoire.

« Le gouvernement du Venezuela dirige notre pays, personne d’autre », a-t-elle déclaré, affirmant que le peuple vénézuélien restait uni et déterminé à défendre sa souveraineté.



Cette réponse intervient dans un contexte de tensions accrues entre Caracas et Washington après une intervention américaine spectaculaire qui a coûté la vie à de nombreux militaires vénézuéliens et cubains. Rodríguez a ainsi insisté sur le fait qu’aucune puissance étrangère ne remplace pas les institutions vénézuéliennes dans l’exercice du pouvoir.

La dirigeante a également rendu hommage aux victimes de l’opération et réaffirmé l’attachement de son gouvernement à l’indépendance nationale. Ses déclarations marquent une prise de position contre les affirmations de contrôle extérieur, alors que les relations entre les deux pays traversent une phase de forte pression géopolitique.



Les déclarations de Delcy Rodríguez sont suivies de près par la communauté internationale, qui observe avec attention l’évolution de la situation politique et institutionnelle au Venezuela. Les prochains jours devraient déterminer si cette rhétorique se traduira par une politique plus affirmée ou par une ouverture au dialogue sur l’avenir du pays dans un cadre respectueux de sa souveraineté.