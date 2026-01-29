Dates et horaires modifiés pour la 17e journée de la Ligue 1 algérienne

La Ligue de Football Professionnelle algérienne (LFP) a publié, le 29 janvier 2026, un calendrier révisé pour la 17e journée de la Ligue 1 Mobilis après le report initial décidé par la Fédération algérienne de football en raison de conditions météorologiques défavorables : plusieurs rencontres ont été reprogrammées pour les 3 et 4 février 2026, tandis que trois affiches restent différées en attente de nouvelles dates liées à la participation de certains clubs aux compétitions africaines de clubs.

La Fédération algérienne de football avait auparavant annoncé le report de l’ensemble des matchs, toutes divisions et catégories confondues, en réaction aux éléments. Suite à cette décision, la LFP a travaillé sur une réorganisation du calendrier et a communiqué le nouvel ordre des rencontres pour la 17e journée du championnat domestique professionnel.

Les clubs et les supporters ont désormais connaissance des créneaux retenus pour les rencontres reprogrammées. La LFP précise les horaires en temps universel (GMT) et indique qu’une des rencontres se déroulera à huis clos. Trois autres matches ne figurent pas encore sur le calendrier définitif en raison des engagements continentaux de certaines équipes.

Programme reprogrammé de la 17e journée

03 février 2026 — 16h GMT : MC Oran vs Olympique Akbou (match à huis clos).

03 février 2026 — 16h GMT : CS Constantine vs ES Mostaganem.

04 février 2026 — 14h GMT : USM Khenchela vs ASO Chlef.

04 février 2026 — 14h GMT : El-Bayadh vs MB Rouissat.

04 février 2026 — 15h GMT : JS Saoura vs ES Sétif.

Trois rencontres prévues pour cette 17e journée restent à reprogrammer. Les dates et horaires de ces matches ne sont pas encore connus, la Ligue de Football Professionnelle invoquant la participation de certains clubs à la Ligue des Champions et à la Coupe de la Confédération de la Confédération africaine de football (CAF) comme motif de l’ajournement temporaire.

Les rencontres concernées par ce report sont : Paradou AC vs CR Belouizdad ; MC Alger vs USM Alger ; JS Kabylie vs ES Ben Aknoun.