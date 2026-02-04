Coupe du Roi, quart : compositions officielles du Deportivo Alavés et de la Real Sociedad

Mercredi soir, le Deportivo Alavés recevra la Real Sociedad pour le compte des quarts de finale de la Coupe du Roi. Le match se déroule dans le cadre d’un derby basque très attendu par les supporters des deux camps.

Au-delà de la rivalité régionale, la rencontre offre une place à prendre pour les demi-finales de la compétition nationale. Les coachs ont donc aligné leurs éléments les plus prometteurs afin de tenter de décrocher leur billet pour le tour suivant.

Les listes des titulaires sont désormais publiques ; retrouvez ci-dessous la composition retenue par chaque staff pour cette confrontation.

Alignements officiels

Deportivo Alavés : Raúl Fernández entre les poteaux. La charnière sera assurée par J. Otto, N. Tenaglia, J. Pacheco et V. Parada. Au milieu, Guevara et Denis Suárez tenteront de dicter le tempo, tandis que Calebe complétera le bloc. L’attaque sera menée par A. Rebbach, T. Martínez et Mañas.

Real Sociedad : A. Remiro gardera les cages. En défense figurent Aramburu, Aihen et Caleta-Car. Le milieu sera animé par Turrientes, Sergio Gómez, Carlos Soler et Brais Méndez. Sur le front offensif, Mikel Oyarzabal, Gonçalo Guedes et Jon Martín auront la responsabilité de trouver la faille adverse.