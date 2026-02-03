Coupe du Roi : le Barça bat Albacete et se qualifie pour les demi-finales

Le parcours remarquable d’Albacete en Coupe du Roi s’est arrêté mardi soir. Après avoir écarté successivement le Celta Vigo puis le Real Madrid, le club de Castille‑La‑Manche a vu son aventure interrompue en quarts de finale par le FC Barcelone, battu 2-1 lors d’une rencontre animée.

Durant la première demi‑heure, les joueurs locaux ont peiné à conserver le ballon face à la pression catalane, sans pour autant encaisser de but. La situation a finalement basculé juste avant la pause : à la 39e minute, Lamine Yamal a conclu une belle séquence collective, bien servie par Frenkie de Jong, pour offrir l’avantage aux Blaugrana.

La reprise a vu Barcelone creuser l’écart à la 56e minute grâce à Ronald Araújo, qui a converti une passe décisive transmise par Marcus Rashford. Malgré une nette infériorité dans la possession, Albacete n’a jamais renoncé. Les efforts des joueurs d’Alberto González ont été récompensés en fin de match lorsque Javi Moreno a réduit l’écart à la 87e minute, sur une passe de José Lazo, mais cela n’a pas suffi pour inverser le résultat.

Suite de la compétition

Le succès permet au FC Barcelone de rejoindre le dernier carré et de poursuivre sa quête d’un nouveau trophée national cette saison. Pour Albacete, cette élimination ne doit pas masquer une performance globale de haut niveau : l’équipe a démontré du caractère et récupérera sans doute de l’expérience précieuse pour le reste du championnat.