Coupe du Roi : Albacete affronte le FC Barcelone en quart de finale

Le FC Barcelone se rend à l’Estadio Carlos Belmonte pour y disputer un quart de finale de la Coupe du Roi face à Albacete CF, affiche qui s’annonce délicate pour les Catalans. L’adversaire, issu de la Segunda, a déjà pris la température cette saison en éliminant des équipes de premier plan, et ne viendra pas en victime expiatoire.

Avant d’arriver à ce stade de la compétition, le Barça a montré une belle maîtrise : deux succès identiques 2-0 en seizièmes et en huitièmes de finale, respectivement contre le CD Guadalajara puis le Racing Club Santander, qui leur ont ouvert la voie vers les quarts sans frayeur apparente. Le collectif barcelonais pourra s’appuyer sur de jeunes éléments percutants comme Lamine Yamal, ainsi que sur Ferran Torres et d’autres pistons offensifs capables de transformer la rencontre par une action individuelle ou une finition clinique.

De son côté, Albacete réalise un parcours qui force le respect. Sous la houlette d’Alberto González, la formation manchega a d’abord arraché un 2-2 face au Celta Vigo puis converti la séance de tirs au but, avant de signer un retentissant 3-2 contre le Real Madrid en huitièmes. Historiquement, le bilan entre les deux clubs reste largement en faveur du Barça (14 confrontations : 9 victoires catalanes, 4 nuls, 1 succès d’Albacete), mais en format éliminatoire, les certitudes peuvent vaciller. Les attaquants Javi Villar, Jefte et Dani Escriche constitueront les principaux atouts locaux pour tenter d’infliger une nouvelle surprise.

Points chauds à surveiller

Sur le plan tactique, la rencontre opposera la profondeur de banc et la maîtrise du ballon du Barça à la dynamique et à la capacité de rupture d’Albacete. Le match pourra basculer sur des phases arrêtées, des transitions rapides ou sur la gestion du pressing catalan. Le stade Carlos Belmonte, qui pousse toujours ses joueurs, pourrait jouer un rôle non négligeable en créant une atmosphère propice aux exploits.

La clé résidera dans la capacité des locaux à tenir le bloc compact et à punir la moindre erreur adverse, tandis que Barcelone devra trouver des solutions pour contourner le rideau défensif sans se découvrir. Ces éléments techniques et émotionnels seront déterminants pour la qualification, chaque détail pouvant faire pencher la balance.