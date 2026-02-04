Coupe du Roi : Alavés affronte la Real Sociedad, Valence reçoit l’Athletic mercredi

Ce mercredi à 20h GMT, la Coupe du Roi propose deux rencontres 100 % LaLiga en quarts de finale : Alavés contre la Real Sociedad et Valence face à l’Athletic Club. Au programme, un derby basque chargé d’intensité et un duel historique qui devraient offrir une soirée riche en suspense pour déterminer les derniers entrants en demi-finale.

À Mendizorrotza, Alavés accueillera son rival régional dans une confrontation attendue au couteau. Sous la direction d’Eduardo Coudet, l’équipe arrive dans de bonnes dispositions après avoir remporté trois de ses quatre dernières sorties officielles. Les Baskes peuvent aussi se targuer d’une grande solidité défensive en Coupe du Roi cette saison, n’ayant pas concédé de but, et d’un bilan récent favorable face à la Real avec trois succès successifs lors des confrontations directes.

La Real Sociedad, de son côté, présente davantage d’expérience dans cette compétition. Championne en 2019-2020, la formation de Saint-Sébastien dispute son cinquième quart d’affilée et affiche une série d’invincibilité de huit rencontres toutes compétitions confondues. Sous la houlette de Matarazzo, le club basque a souvent fait bonne figure à l’extérieur en Coupe et tentera de confirmer son statut malgré l’atmosphère potentiellement hostile de Mendizorrotza.

Valence-Athletic : duel serré à Mestalla

À Mestalla, Valence espère compter sur la ferveur de son public pour faire pencher la balance et poursuivre l’aventure dans une épreuve toujours très importante pour le club. Les locaux chercheront à tirer parti de l’effet stade pour imposer leur rythme dans un match crucial à élimination directe.

L’Athletic Club, réputé pour son engagement physique et sa rigueur tactique dans les confrontations à enjeux, ne vient pas en simple figurant. Les Basques visent une place en demi-finales et comptent bien dicter leur tempo pour arracher la qualification. L’affrontement s’annonce disputé et verrouillé : la moindre erreur pourrait s’avérer décisive.

Au bout de la soirée, les équipes victorieuses rejoindront le FC Barcelone au sein du dernier carré de la Coupe du Roi.