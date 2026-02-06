Coupe du Monde 2026: Alex Iwobi garde l’espoir d’une qualification du Nigeria

Le meneur de jeu des Super Eagles, Alex Iwobi, a admis qu’ils attendaient de voir si l’équipe participerait encore à la Coupe du monde 2026.

L’incertitude plane sur le chemin des Super Eagles. Le meneur de jeu nigérian, Alex Iwobi, s’est confié sur le double objectif de la sélection, alors qu’une ombre juridique persiste sur leur participation à la Coupe du Monde 2026. Interrogé par SuperSport sur un choix cornélien – soulever le trophée de la CAN 2025 ou valider son billet pour le Mondial –, l’ancien joueur d’Arsenal a livré une réponse nuancée, empreinte du collectif.

Le premier sujet reste cette épée de Damoclès mondiale. La Fédération nigériane de football (NFF) garde espoir d’une intervention de la FIFA après avoir déposé un recours contre la République démocratique du Congo, mais l’attente use. « Nous attendons toujours, enfin, espérons que nous pourrons aller à la Coupe du monde, mais je pense que c’est difficile », a reconnu Iwobi, à l’aube de ses 30 ans et déjà vétéran de l’édition 2018.

Face au dilemme qui lui était posé, le milieu offensif a pesé le pour et le contre avec une honnêteté désarmante. « Gagner la CAN, c’est… c’est un héritage formidable, c’est quelque chose d’exceptionnel dans une carrière, un moment mémorable », a-t-il souligné, conscient de la valeur immortelle d’un titre continental.

Mais le joueur de Fulham a immédiatement tempéré son propos en pensant à ses coéquipiers. Son expérience mondiale le place dans une position particulière. « Comme j’ai déjà participé à la Coupe du monde, beaucoup de joueurs n’y sont pas allés. Ils aimeraient dire « Je veux aller à la Coupe du monde », donc je ne peux pas être égoïste et leur dire de gagner la CAN et de ne pas aller à la Coupe du monde. »

Le verdict ? Il n’y en a pas. « C’est donc une situation difficile. Je ne sais pas. Je ne sais pas. » Une double réponse qui en dit long sur l’équilibre à trouver entre la gloire immédiate et le rêve planétaire, et sur l’état d’esprit collectif qui anime les Eagles, suspendus entre deux quêtes.



