Coupe de la Confédération CAF : programme de la 4e journée

La 4e journée de la phase de groupes de la Coupe de la Confédération Africaine se déroule dimanche 1er février et promet d’être décisive pour plusieurs protagonistes : l’USM Alger, le Wydad Casablanca et Al-Masry, leaders respectifs de leurs poules, tenteront de consolider leur position tandis que des poursuivants et des relégables cherchent à relancer leurs campagnes.

Dans plusieurs groupes, l’équilibre reste fragile et des résultats croisés pourraient redistribuer les cartes. Les formations en tête disposent d’un avantage numérique mais restent exposées aux retournements en cas de défaites ; parallèlement, des clubs situés plus bas au classement visent des succès pour éviter une élimination précoce.

Huit rencontres sont programmées au cours de cette journée, avec des affiches réparties sur trois créneaux horaires (13h00, 16h00 et 19h00 GMT) et des enjeux différents selon les groupes.

Enjeux par groupe et calendrier des matches

Groupe A : Premier du groupe avec 9 points, l’USM Alger aborde la 4e journée en position favorable et rencontrera Djoliba, qu’il avait battu 2-0 lors de la première confrontation. Un succès permettrait au club algérien de conforter son avance vers les quarts de finale. L’OC Safi, deuxième avec 6 points, revient d’une victoire obtenue à l’extérieur contre San Pedro ; si les Marocains s’imposent lors de leur match retour contre San Pedro, ils qualifieront automatiquement l’USM Alger. San Pedro, troisième avec 3 points, est en difficulté : une victoire relancerait son parcours, tandis qu’un nouveau revers réduirait fortement ses chances de qualification.

Groupe B : Le Wydad Casablanca, leader avec trois points d’avance sur son dauphin Maniema Union, retrouve ce dernier après leur premier duel remporté 1-0 par les Marocains. Le match, attendu serré, opposera un leader qui cherche à confirmer à un poursuivant capable, en cas de victoire, de rejoindre le Wydad en tête du groupe. Azam FC, comptant 3 points, et Nairobi United, à 0 point, peuvent encore peser sur la course au second ticket selon l’issue de leur confrontation.

Groupe C : Le CR Belouizdad, en tête avec 6 points et deux unités d’avance sur Stellenbosch, se déplace en Afrique du Sud pour affronter le club sud-africain qui l’a suivi au classement. Le premier succès du CR Belouizdad contre Stellenbosch l’avait placé aux commandes ; un nouveau résultat positif consoliderait sa trajectoire. Dans le même groupe, la rencontre entre Singida Black Stars (4 points) et Otoho (3 points) au Congo pourrait bouleverser la hiérarchie si l’une des deux équipes prend l’avantage.

Groupe D : Al-Masry, leader avec 7 points, reçoit Zamalek après un match nul entre les deux équipes le week-end précédent. Kaizer Chiefs suit au troisième rang avec 4 points, tandis que ZESCO United cherche à se relancer ; une défaite de ZESCO United compromettrait ses chances et laisserait les places qualificatives à se disputer entre Al-Masry, Zamalek et Kaizer Chiefs.

Programme de la 4e journée – 1er février :

13h00 GMT : Kaizer Chiefs – Zesco United

13h00 GMT : Maniema Union – Wydad Casablanca

13h00 GMT : Otoho – Singida Black Stars

13h00 GMT : Stellenbosch – CR Belouizdad

16h00 GMT : Azam FC – Nairobi United

16h00 GMT : Djoliba – USM Alger

19h00 GMT : Al-Masry – Zamalek

19h00 GMT : OC Safi – San Pedro