Coupe de France : Aubameyang inscrit son 6e but de la saison pour Marseille
Marseille n’a laissé aucune chance à Rennes lors des huitièmes de finale de la Coupe de France, s’imposant largement sur le score de 3-0 dans une rencontre où le groupe entraîné par Roberto De Zerbi a contrôlé le tempo du début à la fin.
La partie avait pourtant été bousculée dès l’entame, Amine Gouiri ouvrant le score dès la deuxième minute. Après une première période équilibrée, l’OM a répondu immédiatement après la pause grâce à Mason Greenwood, qui a relancé les siens en trouvant le filet à la 46e minute.
Entré en jeu à la 78e minute à la place d’Amine Gouiri, Pierre-Emerick Aubameyang n’a pas tardé à se faire remarquer. Bien servi par Greenwood, l’attaquant gabonais a inscrit le troisième but marseillais, scellant le succès olympien et confirmant sa capacité à peser, même lorsqu’il débute la rencontre sur le banc.
Sur le plan individuel, Aubameyang affiche des statistiques solides en Ligue 1 cette saison : 6 réalisations et 5 passes décisives en 18 rencontres, des chiffres qui soulignent son importance dans l’animation offensive de Marseille et son aptitude à répondre présent à chaque occasion qui lui est offerte.
