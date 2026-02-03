Coupe de France : Amine Gouiri tente une frappe dès l’ouverture du match pour Marseille

Ce mardi 3 février 2026, l’Olympique de Marseille et le Stade Rennais se retrouvent pour un 8e de finale de la Coupe de France. Dès l’entame, Amine Gouiri a brisé la parité en inscrivant un but à la deuxième minute, offrant à son équipe un avantage très précoce et une dose de confiance immédiate.

Henry DONCHE
Henry DONCHE
Voir tous ses articles
FOOTBALL
143 vues
Coupe de France – Marseille : Amine Gouiri frappe d’entrée
1 min de lecture
Google News Commenter
Vous utilisez actuellement la version classiqueVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant

Dans le quart d’heure initial, l’attaquant algérien s’est déjà distingué en cumulant une réalisation et une tentative cadrée, illustrant une présence offensive soutenue. Sa capacité à se montrer dangereux dès les premiers instants traduit une forme du moment et une adaptation rapide au système marseillais.

Depuis son arrivée à l’OM, ses statistiques confirment son influence : 30 rencontres disputées, 19 buts marqués et 6 passes décisives. Ces chiffres témoignent d’un apport conséquent, tant en termes de finition que de création pour ses partenaires.

À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
23:45 Football : OM bat Rennes en 8es et se qualifie pour les quarts de la Coupe de France
23:45 Football : Arsenal rejoint Chelsea en finale de la Carabao Cup
23:45 OM bat Rennes en 8es et se qualifie pour les quarts de la Coupe de France
Vous utilisez actuellement la version classiqueRejoindre Maintenant