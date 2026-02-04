Accueil Football Coupe de France (8es) : le groupe de Nice pour la réception de Montpellier

Coupe de France (8es) : le groupe de Nice pour la réception de Montpellier

Ce soir à 20h30, l’OGC Nice accueille le Montpellier HSC pour les 8es de finale de la Coupe de France. Le club azuréen, sous la direction de Claude Puel, aligne un groupe composé de 21 joueurs afin de décrocher son billet pour les quarts.

Coupe de France (8es) : le groupe de Nice pour la réception de Montpellier