Coupe de France (8es) : le groupe de Nice pour la réception de Montpellier

Ce soir à 20h30, l’OGC Nice accueille le Montpellier HSC pour les 8es de finale de la Coupe de France. Le club azuréen, sous la direction de Claude Puel, aligne un groupe composé de 21 joueurs afin de décrocher son billet pour les quarts.

FOOTBALL
Coupe de France (8es) : le groupe de Nice pour la réception de Montpellier
Les gardiens convoqués sont : Diouf, Dupé et Żelazowski.

En défense, Puel peut compter sur Abdi, Bah, Clauss, Mantsounga, Mendy et Oppong.

Le milieu de terrain est assuré par Abdul Samed, Louchet, Ndombele, Everton, Sanson et Vanhoutte.

Enfin, l’attaque niçoise pour cette rencontre comprend Bernardeau, Boudache, Diallo, Diop, Jansson et Wahi.

