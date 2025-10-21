Côte d’Ivoire : un meeting géant annoncé pour la fin de campagne d’Alassane Ouattara

La direction centrale de campagne du candidat du RHDP, Alassane Ouattara, a tenu une conférence de presse le lundi 20 octobre 2025 au siège du parti, à Cocody, pour faire le point à mi-parcours de la campagne présidentielle.

Animée par Mme Masséré Touré-Koné, directrice centrale chargée de la communication, cette rencontre a été l’occasion de saluer le bon déroulement de la campagne sur l’ensemble du territoire. « Le RHDP conduit une campagne apaisée, centrée sur les idées et les solutions concrètes », a-t-elle souligné.

Mme Touré-Koné a par ailleurs annoncé un grand meeting de clôture prévu le jeudi 23 octobre à la place de la République, au Plateau, en présence du candidat Alassane Ouattara. Cet événement sera précédé d’une caravane qui sillonnera les communes d’Abidjan avant de converger vers le lieu du rassemblement.

« Le président Alassane Ouattara sera bel et bien présent pour adresser son message de fin de campagne », a-t-elle confirmé. Avant cette dernière étape, un « déjeuner convivial » réunira le candidat du RHDP et la presse nationale et internationale.

Quant au meeting prévu le mardi 21 octobre à Man, dans l’ouest du pays, il sera animé au nom du candidat par le Premier ministre Robert Beugré Mambé, directeur national de campagne. La campagne électorale prendra fin le jeudi 23 octobre à minuit, à deux jours du scrutin présidentiel du 25 octobre 2025.