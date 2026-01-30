Côte d’Ivoire : Trois personnes arrêtées pour défrichement dans la forêt classée du Hein

Trois personnes ont été appréhendées en flagrant délit, le mercredi 28 janvier 2026, alors qu’elles procédaient au défrichement et à l’installation de constructions dans la forêt classée du Hein, située dans le périmètre du Centre de Gestion d’Abidjan. L’intervention, menée lors d’une patrouille conjointe, s’est soldée par l’arrestation immédiate des présumés auteurs et leur remise aux autorités judiciaires.

L’opération a été conduite par le Service Contrôle Forestier, qui intervenait en appui à l’Unité de Gestion forestière de N’zodji. Selon le communiqué diffusé par la Société de Développement des Forêts (SODEFOR), la mission a été déclenchée conformément aux compétences attribuées et sur instruction du Conservateur Général, sous l’autorité du Directeur Général de la SODEFOR, Brehima Coulibaly.

Les individus ont été surpris en train d’opérer des défrichements et d’installer des habitations au sein de la zone classée, des faits expressément interdits par le Code forestier en vigueur. La SODEFOR précise que ces comportements constituent des infractions pour lesquelles des poursuites judiciaires sont engagées afin de permettre aux tribunaux compétents de statuer sur les responsabilités encourues.

Modalités de l’intervention et suites judiciaires

La patrouille menée le 28 janvier s’inscrivait dans le cadre des missions régulières de surveillance de la SODEFOR visant à protéger les zones forestières classées contre les occupations illégales et les dégradations. L’Unité de Gestion forestière de N’zodji, chargée du suivi sur le terrain, travaille en coordination avec le Service Contrôle Forestier pour vérifier les signalements et procéder à des actions immédiates lorsque des infractions sont constatées.

Sur place, les agents ont procédé à l’interpellation des trois personnes surprise en train de transformer des parcelles forestières en espaces d’habitation. Le document officiel de la SODEFOR indique que les mis en cause ont été présentés aux services judiciaires compétents afin que le parquet puisse engager les poursuites prévues par la législation forestière.

La forêt classée du Hein relève d’un statut destiné à assurer la conservation et la gestion durable des ressources forestières dans le périmètre du Centre de Gestion d’Abidjan. Les interventions de contrôle visent notamment à faire respecter les prescriptions légales qui encadrent les usages de ces espaces, ainsi qu’à prévenir toute forme d’occupation illégale susceptible d’entraîner une destruction progressive du couvert forestier.

La SODEFOR, dans son communiqué, réaffirme l’application des procédures administratives et judiciaires prévues en cas d’atteinte aux forêts classées. Les trois individus ont été mis à la disposition de la justice, afin qu’ils répondent des faits qui leur sont reprochés

Donatien Kautcha, Abidjan