Côte d’Ivoire : près de neuf millions d’électeurs aux urnes pour la présidentielle

Ce samedi 25 octobre, près de neuf millions d’Ivoiriens sont appelés à voter pour départager cinq candidats à la présidence. Les bureaux de vote ont ouvert peu après 8 h et fermeront à 18 h.

Le président sortant, Alassane Ouattara, brigue un quatrième mandat. Il affronte quatre autres candidats : l’ex-ministre du Commerce Jean-Louis Billon, l’ancienne première dame Simone Ehivet Gbagbo, Ahoua Don Mello et Henriette Lagou.

L’ex-président Laurent Gbagbo et le banquier international Tidjane Thiam ne sont pas autorisés à concourir ni à voter. Leurs candidatures ont été rejetées, l’un pour une condamnation pénale, l’autre pour des questions de nationalité.

Près d’un millier d’observateurs de la société civile ivoirienne, ainsi que 251 représentants de la Cédéao et de l’Union africaine, veillent au bon déroulement du scrutin. Les résultats sont attendus en début de semaine prochaine.