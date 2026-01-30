Côte d’Ivoire-Niger : Attaque de l’aéroport de Niamey, un aéronef d’Air Côte d’Ivoire en stationnement touché

Dans la nuit du 28 au 29 janvier 2026, des tirs d’origine inconnue ont retenti sur l’aire de stationnement de l’aéroport international de Niamey, touchant un avion de la compagnie Air Côte d’Ivoire : un Airbus A319 immobile sur le tarmac a montré des impacts sur son fuselage et sur l’aile droite, sans faire de blessés, a indiqué un communiqué consulté par KOACI.

Selon les éléments disponibles jeudi 29 janvier 2026, l’appareil était à l’arrêt au moment des faits et ni les passagers ni les membres d’équipage n’étaient à bord ; ils se trouvaient à l’extérieur, ce qui explique l’absence de dommages corporels ou de pertes humaines. La nature exacte des projectiles et l’origine des tirs n’ont pas été établies publiquement.

Le communiqué de la compagnie ivoirienne, repris par KOACI, précise que des impacts ont été constatés sur le fuselage et sur l’aile droite de l’A319. L’évaluation technique des dégâts est en cours afin de déterminer l’étendue des réparations nécessaires et la durée probable d’immobilisation de l’aéronef.

Impacts sur l’exploitation et réactions de la compagnie

Air Côte d’Ivoire avertit que l’immobilisation éventuelle de l’appareil pourrait entraîner un réaménagement de son programme de vols. La compagnie a présenté des excuses à sa clientèle pour les perturbations susceptibles d’affecter les voyageurs et indique engager des mesures pour limiter les conséquences opérationnelles.

La direction générale, toujours selon le communiqué consulté, a assuré qu’elle déploierait des diligences promptes pour réduire l’impact de l’incident sur la régularité des opérations. Aucune précision n’a été fournie sur le calendrier des réparations, ni sur l’existence d’un avion de remplacement ou de solutions de réacheminement pour les passagers concernés.

Les autorités locales de Niamey n’ont pas, au moment de la publication du communiqué, communiqué d’informations supplémentaires sur l’enquête relative aux tirs. La qualification juridique de l’incident, l’identification des responsables et l’éventuelle mise en place de mesures de sécurité renforcées à l’aéroport n’ont pas été rendues publiques.

Des inspections techniques supplémentaires seront nécessaires pour confirmer si les impacts constatés ont affecté des éléments structurels essentiels de l’A319 ou s’il s’agit principalement de dommages cosmétiques. En fonction de leurs conclusions, la remise en service de l’avion pourra exiger des interventions en atelier et des contrôles réglementaires avant tout vol commercial.

La communication officielle diffusée par la compagnie et relayée par KOACI est signée et datée ; le reportage citant ces éléments est attribué à Donatien Kautcha, Abidjan