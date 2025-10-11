Côte d’Ivoire – Marche interdite de l’opposition : 237 arrestations à Abidjan

La marche annoncée par le Front commun de l’opposition, réunissant le PPA-CI et le PDCI-RDA, s’est soldée par plusieurs interpellations ce samedi 11 octobre 2025, à Abidjan.

Malgré l’interdiction formelle émise par le préfet d’Abidjan, des partisans des deux formations politiques ont tenté de défier la mesure, provoquant l’intervention des forces de sécurité. Lors d’un point de presse, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, le général Diomandé Vagondo, a dressé un premier bilan des opérations. À 11 h 30, 237 personnes avaient été interpellées, parmi lesquelles des femmes et des jeunes.

« Malheureusement, certains jeunes, totalement irresponsables, ont été envoyés dans la rue pour ériger des barricades », a déclaré le ministre. Les incidents ont été signalés principalement à Blokosso et Angré (côté château), deux quartiers d’Abidjan. Le reste du territoire national est demeuré calme, a précisé le ministre, saluant le professionnalisme des forces de sécurité déployées. À lire aussi : Présidentielle ivoirienne 2025 : Jean-Louis Billon déplore l’absence de figures majeures

« Elles ont permis à l’ensemble des citoyens de vaquer à leurs occupations et à la vie nationale de se poursuivre normalement », a-t-il ajouté. Le général Diomandé Vagondo a rappelé que cette manifestation s’est tenue en violation de l’article 138 de la Constitution, qui encadre strictement les rassemblements publics. « Ceux qui ont pris part à une manifestation non autorisée répondront devant la loi », a-t-il averti.

Enfin, le ministre a appelé les citoyens, notamment les jeunes, à faire preuve de responsabilité et à préserver l’image d’une Côte d’Ivoire stable et exemplaire. « Notre pays est devenu un modèle que beaucoup souhaitent imiter. Il nous appartient de le protéger du désordre », a-t-il conclu.