Côte d’Ivoire – Marche du Front Commun PDCI–PPA–CI : le procureur fait état d’environ 700 arrestations

Le procureur de la République près le tribunal de première instance d’Abidjan, Koné Braman Oumar, magistrat hors hiérarchie, a annoncé ce jeudi 16 octobre 2025 l’interpellation d’environ 700 personnes à la suite de la marche interdite organisée le 11 octobre dernier par le Front Commun de l’opposition PDCI–PPA–CI.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ

« Pour le moment, nous avons interpellé environ 700 personnes », a déclaré le procureur, précisant que son parquet « aura la main lourde » lors des réquisitions à l’audience des personnes arrêtées. Il a en outre appelé la jeunesse à la responsabilité, estimant que la marche interdite du Front Commun « n’était pas une simple manifestation de protestation contre un arrêté préfectoral », mais un acte de défiance envers l’autorité de l’État.

Le magistrat a également mis en garde les jeunes contre toute tentative de manipulation politique. « Je voudrais attirer votre attention et lancer un appel à la jeunesse. Vous êtes ceux qu’on a invités à envahir les rues. Pensez à votre avenir. Ne sacrifiez pas votre carrière pour des hommes politiques cachés derrière des caméras, qui vous appellent à l’insurrection », a-t-il averti.

À lire aussi : Côte d’Ivoire : début des procès des manifestants du 11 octobre

Le samedi 11 octobre, la marche projetée par le Front Commun PDCI–PPA–CI a été empêchée par les forces de sécurité, conformément à un arrêté du préfet d’Abidjan interdisant tout rassemblement. Malgré cette interdiction, la coalition de l’opposition a annoncé la poursuite de ses manifestations à travers le pays, réclamant la participation de Laurent Gbagbo et de Tidjane Thiam à l’élection présidentielle, après le rejet de leurs candidatures par le Conseil constitutionnel.

Le scrutin présidentiel en Côte d’Ivoire est prévu pour le 25 octobre prochain, dans un climat politique déjà tendu, marqué par la montée des tensions entre le pouvoir et l’opposition.