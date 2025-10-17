Côte d’Ivoire – Manifestations du 11 octobre : de lourdes peines pour les premiers jugés

En Côte d’Ivoire, les premiers procès des manifestants arrêtés lors de la marche du 11 octobre ont abouti à de lourdes condamnations, alors que l’opposition maintient la pression à quelques jours de la présidentielle du 25 octobre.

Au tribunal de Dabou, 24 manifestants ont été jugés coupables et condamnés à 36 mois de prison ferme, selon Me Jean-Chrysostome Blessy, Secrétaire exécutif du PDCI-RDA chargé des questions judiciaires. À Abidjan, sur les 85 inculpés, seuls 32 ont été jugés : 4 ont été relaxés, deux femmes âgées ont écopé de 36 mois avec sursis, et les 26 autres ont reçu une peine de 36 mois de prison ferme. Les 53 prévenus restants seront jugés le 22 octobre 2025.

Ces arrestations faisaient suite à une marche organisée par le PDCI et le PPA-CI, interdite par les autorités. Si le ministère de l’Intérieur avait annoncé 237 interpellations à Abidjan et 18 à Dabou, le procureur de la République près le tribunal d’Abidjan, Oumar Braman Koné, a précisé que près de 700 personnes avaient été appréhendées à Abidjan et dans plusieurs villes de l’intérieur du pays.

Alors que le Front commun de l’opposition appelle à une nouvelle mobilisation le 18 octobre, Amnesty International a demandé aux autorités ivoiriennes de mettre fin à la répression des manifestations pacifiques et de garantir le droit de réunion. L’organisation internationale dénonce des interdictions jugées arbitraires et des arrestations massives. « Toute personne détenue pour le simple fait d’avoir exercé pacifiquement ses droits humains doit être libérée immédiatement », a insisté Marceau Sivieude, directeur régional d’Amnesty International pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre.