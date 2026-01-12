Côte d’Ivoire : le MGC de Simone Gbagbo quitte définitivement la CAP-CI

La Coalition pour l’alternance pacifique en Côte d’Ivoire (CAP-CI) enregistre un nouveau départ. Le Mouvement des générations capables (MGC), dirigé par Simone Ehivet Gbagbo, a annoncé son retrait définitif de la plateforme de l’opposition conduite par Tidjane Thiam, président du PDCI-RDA.

La décision est contenue dans une lettre datée du 6 janvier 2026 et adressée à Tidjane Thiam, en sa qualité de coordonnateur de la CAP-CI. Simone Gbagbo y invoque des divergences stratégiques profondes, apparues à la suite de l’élection présidentielle d’octobre 2025.

Créée en mars 2025 à l’approche du scrutin présidentiel, la CAP-CI avait pour objectif de fédérer les principales forces de l’opposition autour de revendications communes, notamment des réformes électorales et une alternance pacifique du pouvoir. Simone Gbagbo, présidente du MGC, avait été désignée porte-parole de la coalition.

Les premières tensions apparaissent en juin 2025, lorsque Tidjane Thiam engage un rapprochement politique avec Laurent Gbagbo, à travers la mise en place d’un « front commun » bilatéral. Le PPA-CI de l’ancien président n’ayant pas adhéré à la CAP-CI, cette initiative suscite des réserves au sein de la coalition, notamment de la part du MGC.

Lors de l’élection présidentielle d’octobre 2025, Tidjane Thiam est déclaré inéligible par le Conseil constitutionnel en raison de sa radiation de la liste électorale, liée à un contentieux sur sa nationalité. Laurent Gbagbo ne participe également pas au scrutin. Simone Gbagbo, dont la candidature est validée, appelle publiquement les deux leaders à la soutenir, qualifiant l’exclusion de Tidjane Thiam d’« injustice ». Cet appel reste sans suite.

À l’issue du scrutin, Simone Gbagbo se classe troisième avec 2,42 % des suffrages, derrière le président sortant Alassane Ouattara et Jean-Louis Billon. Dans son courrier, la présidente du MGC estime que les orientations prises par la CAP-CI après la présidentielle ne correspondent plus aux valeurs et aux choix stratégiques de son parti. Elle évoque une gouvernance interne et des décisions politiques qui ne font plus l’objet d’un consensus.

Depuis sa création, la CAP-CI a connu plusieurs défections. Le COJEP de Charles Blé Goudé a annoncé son retrait le 24 novembre 2025, invoquant la nécessité de préserver son autonomie politique. En juin 2025, le parti Renouveau Démocratique de Lamo Moussa Dinko avait également quitté la coalition, dénonçant un déficit de démocratie interne. Le mouvement des Écologistes s’était retiré dès le 14 mars 2025, quelques jours après le lancement de la plateforme.

Avec le départ du MGC de Simone Gbagbo, la CAP-CI se retrouve davantage fragilisée, dans un contexte marqué par les difficultés persistantes de l’opposition ivoirienne à maintenir une coalition unifiée et durable.