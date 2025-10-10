Côte d’Ivoire : le Front commun PDCI–PPA-CI maintient sa marche citoyenne à Abidjan

Le Front commun PDCI–PPA-CI a confirmé la tenue de sa marche citoyenne ce samedi 11 octobre à Abidjan, malgré les incertitudes et restrictions annoncées par les autorités. L’information a été donnée dans un communiqué signé par le porte-parole du mouvement, Me Habiba Touré.

Dirigée conjointement par Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam, dont les candidatures ont été rejetées par le Conseil constitutionnel, cette plateforme d’opposition entend ainsi maintenir la pression sur le pouvoir en place. La marche, initialement prévue le 4 octobre, a pour thème « démocratie, justice et paix ».

Le rassemblement se fera au rond-point de l’église Saint-Jean de Cocody dès 8 heures et suivra un itinéraire jusqu’au carrefour Sococé, en passant par le boulevard Latrille dans la commune des Deux-Plateaux. Le Front commun appelle « toutes les Ivoiriennes et tous les Ivoiriens épris de justice, de démocratie et de paix » à se joindre à cette mobilisation citoyenne et républicaine.

Cette initiative intervient dans un contexte électoral tendu, alors que la campagne pour la présidentielle du 25 octobre bat son plein. Pour l’opposition, la marche constitue un signal fort en faveur du respect des libertés fondamentales et du pluralisme politique, et une occasion de réclamer l’ouverture d’un dialogue sur les conditions d’un scrutin crédible et apaisé. « Pour la paix, il n’est pas trop tard », insiste le communiqué, en appel à la préservation de la cohésion nationale.

Notons qu’aucune position officielle du pouvoir n’a encore été exprimée quant à l’autorisation de la marche, alors que le Conseil national de sécurité avait, le 2 octobre, interdit toute manifestation contestant les décisions du Conseil constitutionnel, invoquant des risques pour l’ordre public.