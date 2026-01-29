Côte d’Ivoire : la présidence nomme Adjoumani Kobénan ministre conseiller

Le président de la République de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, a procédé lundi 26 janvier 2026 à une série de nominations au sein de la présidence, inscrivant plusieurs anciens membres du gouvernement dans de nouvelles fonctions de conseil. Parmi les personnalités nommées figure l’ex-ministre d’État Kobénan Kouassi Adjoumani, désormais rattaché directement au cabinet présidentiel en qualité de conseiller spécial.

Non reconduit dans le gouvernement issu du récent remaniement, Kobénan Kouassi Adjoumani retrouve ainsi un rôle institutionnel après son passage à la tête du ministère de l’Agriculture et du Développement rural. La décision présidentielle, publiée par le secrétariat général de la présidence, lui confère le rang de ministre d’État et la fonction de conseiller spécial de la présidence de la République.

Parmi les autres nominations annoncées figurent des personnalités déjà connues de l’appareil d’État, notamment Laurent Tchagba et Bouaké Fofana, appelés à exercer la fonction de ministres conseillers à la présidence. Ces nominations s’inscrivent dans une série de réaffectations et de créations de postes visant à structurer l’équipe qui entoure le chef de l’État.

Composition des postes de cabinet annoncés par le secrétariat général

Selon le communiqué officiel publié lundi, la liste des nominations se présente comme suit :

• Ministre d’État, conseiller spécial de la présidence de la République : Jeannot Ahoussou Kouadio.

• Ministre d’État, conseiller spécial de la présidence de la République : Kobénan Kouassi Adjoumani.

• Ministre, directeur de cabinet du président de la République : Fidèle Sarassoro.

• Ministre, directeur du cabinet du vice-président de la République : Ahoutou Emmanuel Koffi.

• Ministre, conseiller à la présidence de la République : Albert Mabri Toikeusse.

• Ministre, conseiller à la présidence de la République : Mamadou Sanogo.

• Ministre, conseiller à la présidence de la République : Bouaké Fofana.

• Ministre, conseiller à la présidence de la République : Laurent Tchagba.

Le communiqué précise également des nominations concernant les postes de gouverneurs des districts autonomes. Cissé Bacongo (souvent orthographié Cissé Bacongo dans la communication officielle) et Augustin Thiam ont été reconduits dans leurs fonctions respectives en tant que ministres-gouverneurs des districts autonomes d’Abidjan et de Yamoussoukro.

Ces décisions font suite au premier Conseil des ministres tenu le samedi 24 janvier 2026, lors duquel le chef de l’État avait annoncé que les ministres non reconduits seraient appelés à exercer d’autres responsabilités au sein de l’État. Les nominations publiées lundi répondent administrativement à cette annonce et figurent au registre officiel des actes de la présidence