Côte d’Ivoire : la marche du Front Commun de l’opposition interdite par la préfecture
La marche annoncée par le Front Commun de l’opposition ivoirienne (PDCI – PPA-CI), prévue pour le samedi 11 octobre 2025 à Abidjan, a été interdite sur toute l’étendue du département d’Abidjan.
La décision émane d’un arrêté préfectoral signé par le préfet hors grade Andjou Koua. Selon l’article premier du document, « toute marche est interdite le 11 octobre 2025 sur l’ensemble du territoire du département d’Abidjan ». Le texte confie également l’exécution de cette décision aux sous-préfets, maires, forces de l’ordre et autorités militaires compétentes.
Dans un communiqué, le préfet d’Abidjan a précisé qu’aucune déclaration officielle de manifestation n’a été déposée à la préfecture. Il a rappelé que, dans le contexte actuel de campagne électorale pour la présidentielle du 25 octobre 2025, le maintien de l’ordre public reste une priorité.
« En conséquence, aucune marche ne saurait se tenir dans ces conditions à la date susmentionnée », souligne le communiqué.
L’opposition maintient sa marche
Malgré cette interdiction, le Front Commun a annoncé son intention de maintenir la manifestation. Dans un communiqué signé par sa porte-parole, Maître Habiba Touré, la coalition affirme que sa « marche de la démocratie, de la justice et de la paix » se tiendra comme prévu le 11 octobre à Abidjan.
Selon l’itinéraire publié, le cortège doit partir du rond-point de l’église Saint-Jean au carrefour Sococé II-Plateaux, sur le boulevard Latrille, dans l’est de la capitale économique.
Pour rappel, la campagne officielle pour l’élection présidentielle du 25 octobre 2025 s’ouvre ce vendredi 10 octobre à minuit et s’achèvera le jeudi 23 octobre à minuit, conformément à la durée réglementaire de 14 jours.
Commentaires