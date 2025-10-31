Côte d’Ivoire : « La lutte politique n’est pas terminée », Nady Gbagbo

En visite à Abié, dans la région d’Adzopé, ce jeudi 30 octobre, Nady Bamba Gbagbo a appelé les partisans de son époux, l’ancien président Laurent Gbagbo, à rester mobilisés malgré le climat de désillusion qui suit l’élection présidentielle du 25 octobre, remportée par Alassane Ouattara, mais contestée par une partie de l’opposition.

Devant une foule rassemblée au foyer des jeunes, elle a assuré que « la lutte politique n’est pas terminée » et encouragé les militants à garder espoir : « Nous savons que vous êtes découragés. Mais je suis venue vous apporter l’espoir. Ils vous disent stop ; le président Laurent Gbagbo dit : avancez. Ce n’est pas fini. »

Cette visite fait suite aux déclarations de Laurent Gbagbo, qui avait annoncé, dans une interview du 23 octobre, son intention de se retirer prochainement de la direction du PPA-CI après le congrès du parti prévu à l’issue des législatives. Ses propos avaient été interprétés par certains comme un retrait définitif. Nady Bamba Gbagbo a tenu à clarifier la position de son époux, soulignant qu’il cherchait à « assurer la continuité, pas l’abandon », et qu’il resterait engagé « comme militant de base ».

Elle a également exprimé son soutien aux militants incarcérés ces dernières semaines, estimés à plus de 1 000 par le PPA-CI, et appelé à la solidarité avec leurs familles. « Je sais ce que représente la prison », a-t-elle déclaré, citant notamment Blaise Lasm et Dahi Nestor.

Enfin, Nady Bamba Gbagbo a transmis un message de Laurent Gbagbo appelant au respect dans le débat politique, après des propos polémiques à Abidjan visant l’opposition. « Si tu veux faire de la politique, aime l’homme », a-t-elle rapporté. « Ne répondez pas aux insultes par des insultes. Nous sommes des Ivoiriens, dignes et fiers. »