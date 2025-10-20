Côte d'Ivoire

Côte d’Ivoire : la CEI prolonge la distribution des cartes d’électeur

La Commission Électorale Indépendante (CEI) a annoncé, dans un communiqué officiel, la prolongation de la distribution des cartes d’électeur en Côte d’Ivoire.

Kevin Aka
POLITIQUE
Ibrahime Coulibaly-Kuibiert, président de la Commission électorale indépendante (CEI)
Initialement prévue pour s’achever le lundi 20 octobre 2025, l’opération se poursuivra finalement jusqu’au mercredi 22 octobre à 17h00 sur l’ensemble du territoire national.

Selon la CEI, les électeurs devront présenter l’une des pièces suivantes pour retirer leur carte : la carte nationale d’identité, le récépissé d’enrôlement délivré par l’ONECI ou le certificat de nationalité ivoirienne. À titre exceptionnel, l’ancienne carte d’électeur sera également acceptée.

L’institution électorale appelle par ailleurs les citoyens à faire preuve de civisme et de responsabilité afin de garantir le bon déroulement de cette étape cruciale du processus électoral.

