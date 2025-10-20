Côte d’Ivoire : la CEI prolonge la distribution des cartes d’électeur

La Commission Électorale Indépendante (CEI) a annoncé, dans un communiqué officiel, la prolongation de la distribution des cartes d’électeur en Côte d’Ivoire.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ

Initialement prévue pour s’achever le lundi 20 octobre 2025, l’opération se poursuivra finalement jusqu’au mercredi 22 octobre à 17h00 sur l’ensemble du territoire national.

Selon la CEI, les électeurs devront présenter l’une des pièces suivantes pour retirer leur carte : la carte nationale d’identité, le récépissé d’enrôlement délivré par l’ONECI ou le certificat de nationalité ivoirienne. À titre exceptionnel, l’ancienne carte d’électeur sera également acceptée.

L’institution électorale appelle par ailleurs les citoyens à faire preuve de civisme et de responsabilité afin de garantir le bon déroulement de cette étape cruciale du processus électoral.