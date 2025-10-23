Côte d’Ivoire : la CEI dévoile le calendrier des législatives 2025

La Commission Électorale Indépendante (CEI) a officialisé la date des élections législatives en Côte d’Ivoire. Celles-ci se tiendront le samedi 27 décembre 2025, conformément au décret n°2025-656 du 30 juillet 2025 signé par le Président de la République.

Dans un communiqué rendu public le mercredi 22 octobre, le Secrétaire permanent de la CEI, Kouamé Adjoumani Pierre, a précisé que le dépôt des dossiers de candidature s’effectuera du 31 octobre au 12 novembre 2025 inclus, au siège de l’institution à Cocody, Route du Zoo.

Les conditions de candidature exigent d’avoir au moins 25 ans, d’être Ivoirien de naissance ou naturalisé depuis dix ans, inscrit sur la liste électorale, et de résider de manière continue en Côte d’Ivoire durant les cinq dernières années. Un cautionnement de 100 000 F CFA est requis, ainsi qu’un dossier administratif complet comprenant, entre autres, un acte de naissance, un certificat de nationalité, un casier judiciaire et une attestation de régularité fiscale.

Dans les circonscriptions à plusieurs sièges, les listes devront comporter au moins 30 % de femmes lorsque plus de deux postes sont à pourvoir. Les suppléants devront remplir les mêmes conditions que les titulaires, sauf le versement du cautionnement.

Enfin, la CEI appelle les partis politiques et candidats indépendants à respecter le Code électoral afin de garantir un scrutin apaisé et transparent.