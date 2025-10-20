Côte d’Ivoire : la candidate Adjoua Henriette Lagou mobilise le Nord pour la présidentielle

Le 19 octobre 2025, Adjoua Henriette Lagou, candidate à l’élection présidentielle pour le Groupement des partenaires politiques (GP pour la Paix), a tenu un meeting à Cocody, à Korhogo, dans le nord de la Côte d’Ivoire.

Devant une foule composée de femmes, de chefs traditionnels, de jeunes et d’hommes, elle a lancé un appel à voter pour elle lors du scrutin du 25 octobre 2025. La candidate a insisté sur la nécessité de donner sa chance à une femme pour diriger le pays, martelant son slogan : « Femmes, votez femmes ».

Elle a illustré son propos par des exemples internationaux de leadership féminin, citant Ellen Johnson Sirleaf, ancienne présidente du Libéria, et Angela Merkel, ancienne chancelière allemande, pour souligner la capacité des femmes à pacifier et gérer efficacement un pays.

Au-delà de l’appel au vote, Adjoua Henriette Lagou a présenté les grandes lignes de son programme, plaçant l’autonomisation des femmes au centre de ses priorités, avec la création d’une banque dédiée, ainsi que la réconciliation nationale et la paix durable entre tous les Ivoiriens.

Pour conclure, elle a remis à l’assistance un spécimen de bulletin de vote, rappelant l’importance de l’engagement citoyen.