Côte d’Ivoire : Jean-François Kouassi présenté au parquet après 03 jours de garde à vue

En Côte d’Ivoire, Jean-François Kouassi, plus connu sous le surnom de « JFK », sera présenté ce lundi 12 janvier 2026 au parquet, après trois jours passés en garde à vue à la Préfecture de police du Plateau.

Selon un communiqué publié lundi matin sur sa page Facebook, « le président Jean-François Kouassi se porte bien » et la situation est suivie « de manière attentive et rigoureuse », la population étant invitée « au calme et à la retenue ». Arrêté le jeudi 8 janvier, JFK avait lui-même annoncé sa détention sur les réseaux sociaux. Selon plusieurs sources, son arrestation serait liée à des accusations de « troubles à l’ordre public », alors qu’il manifestait seul près de la Cité administrative, pancarte à la main.

Ses critiques portent notamment sur les concours administratifs en Côte d’Ivoire, dénoncés comme des « concours fantômes », où il accuse le ministère de la Fonction publique et les Douanes de pratiques opaques, de favoritisme et de corruption. Contrairement à certaines rumeurs, le ministère de la Fonction publique n’a engagé aucune procédure judiciaire contre lui, selon ses services.

La comparution de JFK devant le parquet pourrait se solder par une remise en liberté, un contrôle judiciaire ou un mandat de dépôt, avec un éventuel transfert à la Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan (MACA). Cette perspective inquiète ses partisans, mobilisés sur les réseaux sociaux depuis son arrestation.

Âgé de 32 ans, Jean-François Kouassi s’est rapidement imposé comme une figure du débat public. En 2025, il s’était présenté comme « le candidat de la jeunesse » à la présidentielle, mais sa candidature avait été rejetée pour non-respect de la limite d’âge. Il a ensuite annoncé sa candidature aux législatives dans la commune de Cocody.