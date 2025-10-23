Côte d'Ivoire

Côte d’Ivoire : fermeture de routes au Plateau pour le meeting de clôture d’Alassane Ouattara

En Côte d’Ivoire, ce jeudi 23 octobre 2025, le boulevard de la République et le pont Félix Houphouët-Boigny seront fermés au Plateau pour le meeting de clôture de campagne d’Alassane Ouattara, candidat du RHDP.

Kevin Aka
Kevin Aka
Voir tous ses articles
POLITIQUE
81 vues
Alassane Ouattara
Le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara
1 min de lecture
Google News Commenter

Le boulevard de la République sera fermé dans les deux sens et le pont HKB sera inaccessible de Treichville vers le Plateau. Les automobilistes venant du sud (Treichville, Marcory) devront emprunter le pont De Gaulle pour accéder au Plateau via le cours Casting/MTN ou l’AIP.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ
Publicité

Ceux quittant le Plateau vers le sud devront passer par le pont Chardy. Les usagers venant de Yopougon, Cocody ou Abobo devront suivre le boulevard de la Paix, le boulevard Lagunaire et le pont HKB.

À lire aussi : Côte d’Ivoire : Laurent Gbagbo annonce son départ de la tête du PPA-CI après les législatives

Les autorités assurent avoir pris les mesures nécessaires pour garantir la fluidité du trafic. L’élection présidentielle aura lieu le samedi 25 octobre 2025.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ
Publicité
À NE PAS MANQUER