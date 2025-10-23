Côte d’Ivoire : fermeture de routes au Plateau pour le meeting de clôture d’Alassane Ouattara

En Côte d’Ivoire, ce jeudi 23 octobre 2025, le boulevard de la République et le pont Félix Houphouët-Boigny seront fermés au Plateau pour le meeting de clôture de campagne d’Alassane Ouattara, candidat du RHDP.

Le boulevard de la République sera fermé dans les deux sens et le pont HKB sera inaccessible de Treichville vers le Plateau. Les automobilistes venant du sud (Treichville, Marcory) devront emprunter le pont De Gaulle pour accéder au Plateau via le cours Casting/MTN ou l’AIP.

Ceux quittant le Plateau vers le sud devront passer par le pont Chardy. Les usagers venant de Yopougon, Cocody ou Abobo devront suivre le boulevard de la Paix, le boulevard Lagunaire et le pont HKB.

Les autorités assurent avoir pris les mesures nécessaires pour garantir la fluidité du trafic. L’élection présidentielle aura lieu le samedi 25 octobre 2025.

