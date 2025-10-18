Côte d’Ivoire : face à l’exil de Bredoumy, Tidjane Thiam réorganise la communication du PDCI

Alors que le climat politique se tend à l’approche de la présidentielle de 2025, le PDCI-RDA renforce son équipe de communication. Deux porte-paroles adjoints ont été nommés pour soutenir Traoré Bredoumy Soumaila, toujours en exil.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ

Le Parti démocratique de Côte d’Ivoire – Rassemblement démocratique africain (PDCI-RDA) a annoncé, vendredi 17 octobre, la nomination de Doho Zonseloué Simon et Yapo Yapo Calice au poste de porte-paroles adjoints. Une décision du président Tidjane Thiam, officialisée par un communiqué du service de communication, qui vise à accroître la visibilité et la réactivité du parti sur la scène publique.

Bien que son nom ne soit pas mentionné dans le communiqué, Traoré Bredoumy Soumaila conserve son rôle de porte-parole principal. Le député de Tankessé, installé à l’étranger depuis plusieurs mois, affirme avoir quitté la Côte d’Ivoire pour échapper à une “arrestation politique”. Son absence prolongée aurait toutefois ralenti la communication du parti, poussant la direction à élargir son équipe.

Les deux nouveaux adjoints incarnent à la fois l’expérience politique et l’ancrage local. Doho Zonseloué Simon, député du Grand Zibiao (Bangolo) et président du groupe parlementaire PDCI, est considéré comme un fin stratège. Vice-président du parti, il s’est imposé comme l’un des principaux visages de l’opposition, notamment par sa dénonciation de l’exclusion de Tidjane Thiam, qu’il a qualifiée de processus « calamiteux ». Il a également défendu le boycott de la rentrée parlementaire par les élus du PDCI et du PPA-CI.

Yapo Yapo Calice, ancien ministre du Commerce et haut représentant du PDCI pour le District des Lagunes, est quant à lui reconnu pour sa proximité avec le terrain. Proche collaborateur de Tidjane Thiam, il a joué un rôle clé dans la mobilisation des militants et la défense de l’unité du parti face aux divisions internes.

Ces nominations interviennent dans un contexte hautement tendu. Le PDCI, allié au PPA-CI au sein du Front commun, multiplie les appels à des manifestations pacifiques pour contester la candidature d’Alassane Ouattara à un quatrième mandat et l’exclusion de plusieurs figures de l’opposition, dont Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo.